Les Prix du Pétrole Progressent sur Fond de Tempêtes Hivernales aux USA

Décembre 28, 2022 21:45

Les prix spot du pétrole brut se sont rapprochés du niveau de 80 USD le baril, en raison d'une hausse de la demande de combustible de chauffage et de violentes tempêtes hivernales aux États-Unis et au Canada.

Les attentes du marché concernant une récession en 2023 ont pesé sur les prix du pétrole brut pendant la majeure partie du mois de décembre. Ces anticipations ont été contrebalancées par les tempêtes hivernales et l'amélioration des perspectives de croissance mondiale, maintenant que la Chine s'apprête à rouvrir ses frontières aux visiteurs. Dans les derniers développements, Hong Kong abandonnera les restrictions de distanciation sociale liées au COVID-19 d'ici la fin décembre, ce qui devrait soutenir le sentiment du marché.

À l'approche du mois de janvier, quelle force l'emportera sur les marchés du pétrole brut : les craintes de récession, la demande hivernale ou les perspectives de croissance plus favorables de la Chine ? À court terme, la demande de combustible de chauffage devrait soutenir les prix du pétrole brut pendant les mois d'hiver. Les perspectives à moyen terme sont moins claires, en raison des pressions sur l'offre découlant de la guerre en Ukraine et des risques de récession mondiale.

Jeudi, l'Energy Information Administration (EIA) doit publier son rapport sur la variation des stocks de pétrole brut pour la semaine se terminant le 23 décembre. Précédemment au niveau de moins 5,894 millions de barils, le dernier résultat est attendu à moins 1,575 millions de barils. Si le résultat est plus important que prévu, cela pourrait soutenir les prix du pétrole brut. Toutefois, le chiffre final pourrait être conforme aux attentes, ou inférieur aux prévisions, et la tendance baissière pourrait peser sur les prix.

L'un des principaux catalyseurs des inquiétudes liées à la récession est la prochaine décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt. Les craintes du marché pourraient se manifester tout au long du mois de janvier, avant la réunion de deux jours de la Fed prévue les 31 janvier et 1er février.

La grande question est de savoir si l'inflation américaine a augmenté ou diminué en décembre et la réponse tombera le 12 janvier lorsque les résultats seront publiés. Les prix à la consommation ont augmenté de 7,1% en novembre, marquant ainsi une baisse par rapport au mois précédent où ils avaient atteint le niveau de 7,7%. Cette hausse a été suivie d'une augmentation de 0,5% des taux d'intérêt de la Fed, moins hawkish que les précédentes.

Dans le reste de l'actualité boursière, la saison des bénéfices approche en janvier. Les méga-capitalisations financières doivent publier leurs résultats du quatrième trimestre à partir du 13 janvier, notamment JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co et Citigroup. Les marchés boursiers mondiaux pourraient connaître une période de volatilité début janvier, en fonction de facteurs tels que la politique de la Fed, les perspectives des entreprises à grande capitalisation et l'inflation.

