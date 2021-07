Perspectives Hebdomadaires du Marché: Focus sur OPEP, RBA et BCE

Juillet 21, 2021 17:52

Les marchés vont d'abord digérer les rapports au cours du week-end selon lesquels l'OPEP et ses alliés visent une fin complète des réductions de production de pétrole d'ici septembre 2022. Cet accord devrait débuter en août, car les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans.

L'attention se tournera également vers l'euro et les indices boursiers européens cette semaine en prévision de la conférence de presse de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Il est probable que la banque s'engage sur des taux négatifs plus longtemps, créant une divergence avec d'autres banques centrales comme la Fed.

La Banque de réserve d'Australie (RBA) doit également publier son dernier rapport sur le compte rendu de la réunion de politique monétaire mardi avec les données PMI européennes publiées vendredi.

Calendrier Forex Hebdomadaire

Radar du Trader - Conférence de Presse de la BCE

À 13h45 le jeudi 22 juillet, la BCE publie sa dernière déclaration de politique monétaire. Ceci sera suivi d'une conférence de presse à 14h30 où l'euro pourrait afficher un degré de volatilité plus élevé.

En effet, le marché s'attend à ce que la banque modifie ses prévisions et s'engage sur des taux négatifs pendant une période plus longue. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait précédemment promis de nouveaux signaux politiques pour cette réunion.

La banque a déjà relevé son objectif d'inflation et pourrait annoncer que le programme d'achat d'actifs en cas de pandémie sera remplacé par des achats d'actifs normaux par la suite, ce qui diverge effectivement de la politique des autres grandes banques centrales.

Le graphique hebdomadaire de l'EURUSD présenté ci-dessus met en évidence la fourchette qui s'est développée entre les deux lignes horizontales noires de support et de résistance. Cette formation en coin s'est développée depuis octobre dernier et a produit des cycles de tendance sur les périodes inférieures.

Actuellement, le prix se situe au-dessus du niveau de support inférieur. Si le prix peut percer sur une confirmation de politique monétaire divergente, les vendeurs pourraient garder le contrôle jusqu'au prochain niveau de support juste en dessous de 1.1600.

Cependant, si la banque prend le marché au dépourvu, une série de cycles haussiers sur des périodes plus courtes pourrait aider la paire de devises à se déplacer vers le milieu de la formation du coin.

Actualités sur le Trading des Entreprises et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux poursuivent leur tendance à la hausse, mais de manière plutôt inégale à travers le monde. Les indices asiatiques restent basés sur une fourchette tandis que les indices européens ont eu du mal à atteindre de nouveaux sommets. Seuls les indices américains ont réussi à rester dans des tendances claires avec certains records historiques la semaine dernière.

Source: MetaTrader 5 Admiral Markets, SP500, journalier - Plage de données: du 22 octobre 2020 au 18 juillet 2021, réalisé le 18 juillet 2021, à 18:30 GMT. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances des cinq dernières années du S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Le graphique journalier de l'indice S&P 500 présenté ci-dessus confirme toujours la tendance haussière globale du marché. Toutes les moyennes mobiles (moyennes mobiles exponentielles 20 périodes, 50 périodes et 100 périodes) pointent toujours vers le haut dans le bon ordre.

Historiquement, les acheteurs sont intervenus sur la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes (ligne rouge) avec des rebonds occasionnels sur la moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes (ligne bleue). Ces niveaux restent toujours les plus intéressants car nous sommes toujours dans la tendance haussière.

