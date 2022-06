Perspectives boursières hebdomadaires – La Réunion de Juin de la Réserve Fédérale Oriente le Sentiment sur l'USD

Juin 06, 2022 21:10

Le dollar a progressé dans le sillage du discours hawkish de la Réserve fédérale en mai, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, il semble que la devise ait légèrement reculé dans l'attente de la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt, prévue pour les 14 et 15 juin.

Il est largement attendu que la Fed augmente son taux directeur de 0,5% en juin et juillet, puis qu'elle fasse une pause dans ses hausses de taux en septembre. Dans un autre scénario, une hausse de 0,75% est envisagée et il semblerait que le vice-président de la Réserve Fédérale, Lael Brainard, ne soit pas favorable à la pause de septembre.

Les perspectives de l'économie américaine sont compliquées par l'impact de la force du dollar sur les exportations américaines, après que le géant de la technologie Microsoft ait réduit ses estimations de revenus et de bénéfices pour le trimestre fiscal se terminant ce mois-ci, en invoquant des conditions de change défavorables.

Les difficultés rencontrées par le secteur de la technologie sont autant d'opportunités pour le secteur bancaire. À mesure que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, des banques comme Wells Fargo et Bank of America peuvent s'attendre à des revenus d'intérêts plus élevés et à une croissance des actifs, dans la mesure où les dépôts sur les comptes d'épargne et les achats d'obligations bancaires augmentent. Pour ne pas peindre un portrait trop optimiste, il y a aussi la possibilité d'effets défavorables des taux de change sur le secteur bancaire dans un contexte de volatilité sur les marchés des devises.

Événements géopolitiques

Les événements géopolitiques en Ukraine devraient continuer à exercer une pression sur les prix des matières premières et les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans le secteur de l'énergie. Les prix spot du pétrole brut et du gaz naturel devraient rester élevés dans ces conditions, et les questions relatives à la croissance de la Chine affectent également le secteur de l'énergie.

La production des usines chinoises a diminué en mai en raison des confinements imposés dans le cadre du COVID-19. Même si ces restrictions ont été assouplies à la fin du mois, elles sont réapparues en raison de la politique de tolérance zéro de la Chine vis-à-vis du COVID et cette tendance pourrait se poursuivre en juin.

Les marchés de l'énergie sont sensibles aux prévisions de croissance de la Chine. Lorsque la deuxième plus grande économie du monde s'affaiblit, la demande mondiale de pétrole brut diminue en même temps, ce qui signifie une dérive parallèle à la baisse des prix spot du pétrole brut. Mais compte tenu des défis géopolitiques actuels, il faudrait une baisse significative de la croissance du PIB chinois pour faire baisser le pétrole.

Prix spot de l'or

La force du dollar a freiné les prix spot de l'or tout au long du mois de mai, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la forte croissance de l'emploi, mais certains signes indiquent que les niveaux d'emploi sont en train de se tasser. Cela pourrait signifier une pression pour le dollar et un soutien pour l'or si le marché de l'emploi américain commence à s'éroder.

Apprenez-en davantage sur la manière de trader dans des conditions de marché complexes grâce aux webinaires GRATUITS d'Admirals.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.