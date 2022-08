Perspectives boursières hebdomadaires – Alors que les États-Unis Frôlent la Récession, l'OPEP+ Contribuera-t-elle à Réduire les Prix Élevés ?

Août 01, 2022 12:36

Alors que cette nouvelle semaine commence, il est important de se souvenir de celle qui vient de s'achever, marquée par deux événements clés que les traders et les investisseurs doivent garder à l'esprit.

Tout d'abord, le mercredi 27 juillet, la Réserve Fédérale a annoncé sa dernière décision sur les taux d'intérêt. Pour la deuxième fois consécutive, la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 75 points de base, portant son taux de référence dans une fourchette comprise entre 2,25% et 2,5%.

Le lendemain, le Bureau of Economic Analysis (BEA) a publié les chiffres de la croissance du PIB pour le deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre consécutif, le PIB a baissé, cette fois de 0,9%.

Bien qu'une récession soit traditionnellement définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative, le BEA hésite à qualifier la situation actuelle de telle. Cependant, peu importe le nom donné à cette situation, il ne s'agit certainement pas d'une bonne nouvelle pour l'économie américaine.

La raison pour laquelle nous soulignons ces annonces est qu'elles peuvent avoir une influence sur un certain nombre d'actifs dans les semaines à venir :

L' or a clôturé la séance de jeudi sur un gain de 1,2% suite à la dernière publication du PIB, et pourrait commencer à attirer davantage l'attention des acheteurs qui cherchent à se couvrir contre un éventuel ralentissement.

a clôturé la séance de jeudi sur un gain de 1,2% suite à la dernière publication du PIB, et pourrait commencer à attirer davantage l'attention des acheteurs qui cherchent à se couvrir contre un éventuel ralentissement. Le pétrole brut a passé la majorité des cinq derniers mois au-dessus de 100 dollars le baril, mais pourrait commencer à perdre du terrain, dans la mesure où la demande de pétrole est fortement corrélée à l'économie.

a passé la majorité des cinq derniers mois au-dessus de 100 dollars le baril, mais pourrait commencer à perdre du terrain, dans la mesure où la demande de pétrole est fortement corrélée à l'économie. Le dollar américain a récemment bénéficié de l'incertitude et des hausses agressives des taux d'intérêt, mais a commencé à montrer des signes de fléchissement. En effet, de nombreux analystes anticipent que la Fed adoptera une approche plus souple en matière de politique monétaire pour le reste de l'année.

a récemment bénéficié de l'incertitude et des hausses agressives des taux d'intérêt, mais a commencé à montrer des signes de fléchissement. En effet, de nombreux analystes anticipent que la Fed adoptera une approche plus souple en matière de politique monétaire pour le reste de l'année. Et, après un début d'année 2022 difficile, les marchés boursiers pourraient connaître un sursaut dans les mois à venir. Suite aux prévisions de ralentissement des hausses de taux d'intérêt pour le reste de l'année, Wall Street s'est redressé mercredi, jeudi et vendredi - les marchés boursiers mondiaux ayant enregistré leur meilleur mois de l'année en juillet.

Intéressons-nous maintenant à la semaine à venir et à certains des événements clés auxquels les traders et les investisseurs doivent être attentifs.

Quid du Pétrole ?

Jeudi, alors que les prix du pétrole et du gaz demeurent élevés, le géant de l'énergie Shell a publié des résultats exceptionnels, battant son record de bénéfices trimestriels pour le deuxième trimestre consécutif. L'entreprise a également annoncé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 6 milliards de dollars.

Mardi, ce sera au tour de son concurrent BP d'annoncer ses résultats du deuxième trimestre, et il est probable que d'autres records de bénéfices seront battus.

Le lendemain, le 3 août, les traders sur le pétrole seront particulièrement attentifs à la réunion de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et ses alliés (OPEP+). Alors que de nombreux dirigeants mondiaux espèrent que le groupe augmentera la production de pétrole pour faire baisser les prix, les rapports suggèrent que l'offre devrait rester stable, même si une augmentation modeste pourrait être discutée.

D'autres Hausses de Taux d'Intérêt en Perspective

Après l'annonce de la Fed la semaine dernière, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt le jeudi 4 août. Il semble acquis que la BoE choisira de relever ses taux pour la sixième réunion consécutive, après avoir été la première grande banque centrale à le faire en décembre 2021.

Bien que le consensus du marché semble s'attendre à une augmentation de 25 points de base, une hausse plus agressive de 50 points de base ne peut être exclue. Ainsi, toute personne tradant des paires de devises impliquant la livre sterling ou des actions britanniques souhaitera porter une attention particulière à cette annonce et devra s'attendre à une volatilité accrue autour de la publication.

Emplois non agricoles (NFPs)

Comme d'habitude, le premier vendredi du mois, les États-Unis annoncent leur taux de chômage et les créations d'emplois dans le secteur non agricole, qui constituent toujours un événement important sur le calendrier économique. Toutefois, compte tenu des chiffres décevants du PIB de la semaine dernière, les données sur l'emploi du mois d'août revêtent une importance particulière.

Vous souvenez-vous de ce que nous disions précédemment, à savoir que, bien que répondant aux conditions de la définition du dictionnaire sur la récession, le BEA était réticent à l'étiqueter comme telle ? Eh bien, l'un des arguments contre la classification du ralentissement actuel comme une récession est que, malgré une croissance économique négative, les données sur l'emploi aux États-Unis ont été plutôt positives cette année.

Les données de juillet ont révélé que l'emploi dans le secteur privé était plus élevé qu'avant la pandémie, et le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de plus de 372 000 en juin, soit bien plus que les 268 000 qui avaient été anticipés.

Les traders et les investisseurs doivent donc être vigilants, dans la mesure où, si les données sur l'emploi sont inférieures aux prévisions, les perspectives économiques des États-Unis pourraient soudainement se dégrader et le BEA pourrait être contraint de réévaluer son opinion sur la récession aux États-Unis.

