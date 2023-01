L'Optimisme du FMI et les Données du PIB de la Zone Euro Suscitent l'Attention

Janvier 31, 2023 18:21

Le Fonds Monétaire International (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, citant une résilience plus grande que prévu des économies du monde entier et adoptant un ton plus positif que dans ses rapports de l'année précédente. Le FMI suggère que la croissance mondiale atteindra 2,3%, soit 0,2% de plus que sa prévision précédente. Les analystes du FMI prévoient que le Royaume-Uni sera la seule économie du G7 à connaître une croissance négative cette année.

Les investisseurs et les traders se focalisent sur les décisions relatives aux taux d'intérêt de la Réserve Fédérale, de la BCE et de la BoE, prévues plus tard cette semaine. Les données concernant la croissance du PIB de la zone euro et les rapports sur les bénéfices d'Exxon Mobil, Pfizer et McDonald's seront également au centre de l'attention.

Les chiffres des ventes au détail en Allemagne déçoivent

Les chiffres des ventes au détail de décembre en Allemagne ont déçu les analystes du marché. Les ventes au détail allemandes ont chuté de respectivement 6,4% et 5,3% sur une base annuelle et mensuelle. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre.

Les données préliminaires du PIB en provenance d'Allemagne ont montré que la plus grande économie de la zone euro s'est contractée de 0,2% sur une base trimestrielle au cours du dernier trimestre de 2022. Les analystes de Commerzbank ont écrit dans leur rapport que "contrairement aux prévisions du Federal Statistical Office (Destatis), le PIB allemand du quatrième trimestre a quelque peu reculé par rapport au troisième trimestre (-0,2%). Cela est principalement dû à la consommation privée. Nous prévoyons toujours une contraction du PIB allemand de 0,5%".

Le rapport préliminaire sur le PIB de la zone euro pour le T4 2022 attendu aujourd'hui

Eurostat publiera les données préliminaires concernant la croissance du PIB du bloc euro au cours du dernier trimestre de 2022. Les économistes anticipent une croissance nulle de l'économie de la zone euro sur une base trimestrielle.

Au cours du troisième trimestre de 2022, l'économie du bloc euro avait progressé de 0,3% d'un trimestre à l'autre. Ce rapport pourrait influencer la valeur de l'euro par rapport au dollar américain et à la livre sterling.

Statistics NZ va publier le taux de chômage de la Nouvelle-Zélande pour le T4 2022

Statistics New Zealand doit publier son rapport sur le taux de chômage du 4ème trimestre 2022. Les économistes de la banque ANZ prévoient une baisse du taux à 3,2%. Les analystes de Westpac tendent à ne pas être d'accord, suggérant que le taux de chômage du pays est resté inchangé à 3,3%.

Ils ont également noté que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) limitera la hausse prévue de son taux d'intérêt à 50 points de base. Les prévisions de la RBNZ concernant le marché du travail, publiées en novembre, indiquaient que le taux de chômage augmenterait régulièrement pour atteindre 5% en mars de l'année prochaine.

Le PMI manufacturier Caixin pour janvier 2023 devrait être en hausse

Le PMI manufacturier Caixin est publié par IHS Markit et repose sur des séries de données fournies par les directeurs d'achat des entreprises du secteur manufacturier. Les analystes de marché suggèrent que le PMI manufacturier Caixin s'établira à 49,5, soit un peu plus que le chiffre de décembre (49,0). L'indice est resté sous la barre des 50 points pendant cinq mois consécutifs.

Un sondage de Standard Chartered a noté que "la confiance des petites entreprises était meilleure en janvier qu'en décembre, l'activité dans l'immobilier, les transports, l'hébergement et la restauration ayant connu un net rebond".

Rapports sur les bénéfices

C'est la saison des résultats, et Exxon, Pfizer, McDonald's et AMD publieront aujourd'hui leurs données pour le dernier trimestre de 2022.

