Le marché se tourne vers la réunion de l'OPEP après l'apparition du variant Omicron

Décembre 03, 2021 01:32

Comme nous le constatons depuis plusieurs mois, l'une des principales préoccupations et l'un des catalyseurs majeurs sur les marchés financiers a été la crainte d'une augmentation de l'inflation générée par la forte hausse des coûts de l'énergie que nous avons notamment observée sur le pétrole et le gaz naturel. Ces hausses de prix ont provoqué un brusque rebond de l'inflation qui a atteint des niveaux jamais vus au cours des 30 dernières années. Cette situation a conduit des organismes tels que la Réserve Fédérale et la Banque Centrale Européenne à prendre des mesures, dont la réduction de leurs programmes de relance.

La crainte des prix élevés des combustibles fossiles avant l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère nord a poussé les États-Unis et la Chine à s'unir pour demander à l'OPEP une plus grande augmentation de la production pour alléger les prix, ainsi que de libérer une partie de leurs réserves stratégiques de pétrole pour contrer la forte hausse du prix du brut.

Cependant, la situation a radicalement changé au cours des dernières séances après que la menace du nouveau variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud, baptisé Omicron, ait inondé les marchés financiers, provoquant une chute de 15,37% du baril de Brent.

Par conséquent, l'attention des marchés sur la séance d'aujourd'hui se portera sans aucun doute sur la réunion tenue par l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP). En effet, ces derniers pourraient décider lors de cette réunion de poursuivre le plan de pompage actuel ou de l'arrêter en gelant l'augmentation du nombre de barils par jour établie lors des réunions précédentes pour tenter de faire remonter les prix du pétrole.

En observant le graphique en unité de temps journalière du Brent, nous pouvons remarquer qu'après avoir atteint des sommets annuels en octobre dernier, le prix du baril a connu une forte baisse de 18,71%, bien qu'il soit vrai qu'une grande partie de cette baisse s'est produite au cours de la dernière semaine.

Cette forte baisse a conduit le prix à casser plusieurs niveaux de support importants, tels que la borne inférieure du canal haussier qui soutenait les cours depuis avril 2020, ainsi que sa moyenne mobile de période 200 (en rouge) jusqu’à atteindre des plus bas lors de la séance du mardi 30 novembre dernier, autour de 68,10 $ le baril.

Techniquement parlant, la rupture baissière de ces niveaux de support clés ouvre les portes à une correction encore plus importante. Le double bottom formé entre les mois de mai et août de cette année (représenté par la bande rouge inférieure) pourrait servir d'objectif aux vendeurs à découvert. Il faudra cependant rester attentif à l'évolution des prix au cours des prochaines séances, car un fort rebond pourrait se produire s'il se confirme que ce nouveau variant du Covid-19 n'est pas aussi grave que certaines voix le laissent entendre. Pour le moment, l'incertitude reste ancrée sur les marchés et nous pouvons nous attendre à une forte volatilité dans les séances à venir.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Brent, graphique D1 – Période : du 20 octobre 2020 au 2 décembre 2021, consultée le 2 décembre 2021 à 09h35 CET – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du prix sur les 5 dernières années :

2020 : -21,52%

2019 : +22,68%

2018 : -19,55%

2017 : +17,69%

2016 : +52,41%

