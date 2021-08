Le pétrole WTI est en chute libre. Atteindra-t-il les 60 $ ?

Août 09, 2021 19:06

Après les creux causés par la pandémie de coronavirus, le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a connu un rallye haussier.

Ce rallye a fait passer les prix du pétrole brut du creux des 6,50 $, enregistrés en avril 2020, à 77 $ le baril début juillet de cette année. Cela représente une augmentation de plus de 1000% en un peu plus d'un an.

Cependant, il semble que le marché commence à émettre des signes d'épuisement.

La forte augmentation du prix du pétrole brut présente un risque pour toutes les économies de la planète en exerçant une pression sur l'inflation. C'est pourquoi, en juillet, l'OPEP a annoncé des mesures pour augmenter la production et tenter de ralentir la hausse des prix.

Cependant, encore une fois, c'est la pandémie de coronavirus qui a eu pour impact de ralentir la hausse du prix du pétrole. La propagation rapide de la nouvelle variante delta, plus contagieuse, a affaibli les perspectives de demande de pétrole à l'avenir, alors que des craintes surgissent de nouvelles restrictions de mobilité.

En outre, l'offre de pétrole a augmenté de manière significative et inattendue la semaine dernière - comme le montre le rapport sur les stocks de pétrole brut des États-Unis, publié mercredi par l'Energy Information Administration (EIA).

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique hebdomadaire WTI. Plage de données : du 26 janvier 2020 au 9 août 2021, réalisée le 9 août 2021 à 8h30 CET. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le graphique ci-dessus montre l'évolution hebdomadaire du prix du baril de pétrole brut WTI.

D'emblée, il est facile de voir que pendant la majeure partie de l'année dernière, il y a eu une tendance à la hausse marquée, comme en témoignent les moyennes mobiles exponentielles de 5 périodes (marron), 10 périodes (orange), 20 périodes (rouge) et 50 périodes (vert).

Cependant, ces dernières semaines, ils ont commencé à changer d'inclinaison et/ou de direction.

Les moyennes mobiles plus courtes se contractent plus rapidement que celles avec un plus grand nombre de périodes. En conséquence, des croisements se produisent entre eux - que les traders interprètent comme des signaux de vente.

Sans aucun doute, le pétrole WTI est l'un des actifs qui pourraient connaître une plus grande volatilité cette semaine, certains commerçants recherchant de nouveaux niveaux de référence pour réintégrer le marché dans un scénario baissier – ce qui pourrait arriver à la barrière psychologique. de 60 dollars le baril, un niveau qui se situe dans le retracement 23,6 de Fibonacci.

