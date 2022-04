L'inflation Annuelle en Mars aux US reste à son Plus Haut Niveau depuis 40 ans, et Maintenant ?

Avril 13, 2022 21:47

Le taux d'inflation américain en glissement annuel pour le mois de mars a atteint un nouveau sommet de 40 ans à 8,5%, ce qui rend plus probable une hausse de 0,5% du taux directeur de la Fed en mai. La réduction de l'assouplissement quantitatif (QE) sera également un thème majeur en mai, la banque centrale resserrant sa politique monétaire afin de contenir les pressions inflationnistes. Les perspectives d'une Réserve Fédérale hawkish et de taux d'intérêt plus élevés soutiennent la force du dollar au deuxième trimestre.

Sur une base mensuelle, l'inflation américaine a augmenté de 1,2% en mars, contre 0,8% en février, en raison d'une hausse de 18,3% des prix de l'essence et de 1% des prix des denrées alimentaires.

La flambée des prix des carburants s'explique par les craintes relatives à l'offre sur les marchés du pétrole brut, qui prévalent depuis le 24 février, date du début du conflit en Ukraine. Les prix spot du pétrole brut sont toujours à des niveaux élevés, avec un risque de forte volatilité dans un contexte d'incertitude géopolitique.

Vous souhaitez en apprendre davantage auprès de l'un des analystes spécialisés d'Admirals ?

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

Par ailleurs, les restrictions sur les voyages liées au COVID-19 sont levées dans de nombreuses régions, ce qui signifie une augmentation de la demande de pétrole brut utilisé pour fabriquer du carburant pour les transports.

Deux secteurs de l'économie pourraient connaître une croissance dans de telles circonstances. Les banques et autres sociétés financières ont désormais des perspectives plus favorables en matière de revenus liés aux taux d'intérêt. Les prévisions de revenus des entreprises du secteur de l'énergie semblent également meilleures en raison de l'augmentation rapide de la demande dans un contexte de reprise après des ralentissements provoqués par le COVID-19. Ce scénario est toutefois complexifié par les pertes subies par les sociétés énergétiques et bancaires qui étaient actives en Russie avant le conflit.

Rapports sur les bénéfices de Wall Street

Plusieurs sociétés cotées en bourse dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la finance publient aujourd'hui leurs résultats du premier trimestre. Il s'agit notamment des sociétés financières à forte capitalisation JP Morgan Chase et Black Rock, ainsi que les sociétés de transport et d'énergie Delta Airlines et Petrobras.

Dans le reste de l'actualité boursière, la Banque du Canada va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt pour avril. La banque centrale devrait relever son taux directeur en le faisant passer de 0,5% à 1%. Tout élément inattendu pourrait impacter le cours du dollar canadien.

Enfin, le JPY pourrait être influencé par le discours du gouverneur de la Banque du Japon, Kuroda, ce matin.

Investissez dans les instruments les plus populaires au monde Des milliers d'actions et d'ETFs au bout des doigts COMMENCER À INVESTIR

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.