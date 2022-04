L'inflation, la Croissance et la Politique Hawkish des Banques Centrales au Cœur des Préoccupations au T2

Avril 12, 2022 00:03

Les préoccupations relatives à l'inflation, à la croissance du PIB et à l'attitude hawkish des banques centrales de certaines des plus grandes économies du monde devraient être au cœur des préoccupations des investisseurs en ce début de deuxième trimestre.

Inflation

Les actions, les matières premières, les biens de consommation et le secteur financier sont tous directement ou indirectement affectés par les pressions inflationnistes sur les marchés des matières premières.

Au premier trimestre, l'inflation a exercé une pression haussière sur les prix des produits de base tels que le pétrole brut et le gaz naturel, en partie à cause du conflit en Ukraine et également en raison des effets résiduels de la reprise post COVID-19. La hausse des coûts pourrait réduire les marges bénéficiaires des sociétés cotées en bourse à court et moyen terme, ce qui pourrait avoir un impact sur les ratios cours/bénéfices.

Cela pourrait s'appliquer en particulier aux multinationales exportatrices de marchandises, qui doivent désormais faire face à des coûts de transport plus élevés, et aux entreprises industrielles qui dépendent fortement du pétrole brut.

Le Royaume-Uni publiera les derniers chiffres de l'inflation pour le mois de mars sur une base annuelle le 13 avril. La publication de ce chiffre mercredi pourrait faire évoluer la livre sterling en fonction des résultats, encourageants ou décevants, par rapport au précédent résultat de 6,4% en février.

Politiques monétaires hawkish

En ce qui concerne les développements macroéconomiques, les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et plus récemment de l'Australie sont passées d'une position dovish à une position hawkish. Les États-Unis sont confrontés aux niveaux d'inflation les plus élevés et sont les plus agressifs lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour la ramener à l'objectif normal de 2%.

Le prochain rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les États-Unis sera publié le 12 avril et les résultats pourraient impacter les paires de devises en USD. Le marché anticipe que l'inflation US pour le mois de mars se situera entre six et huit pour cent sur une base annuelle. Si les résultats sont inférieurs ou supérieurs à ces prévisions, une certaine volatilité pourrait se manifester sur le dollar et les prix spot de l'or.

Préoccupations relatives à la croissance

La question qui préoccupe l'ensemble des investisseurs est de savoir si l'économie mondiale est en train de croître et de se remettre de la récession provoquée par le COVID-19. Les perspectives sont mitigées.

Les récents résultats du PIB du Royaume-Uni pour février ont été décevants, avec une croissance de 0,1% contre 0,8% en janvier. Si la tendance se poursuit, un risque de stagflation, c'est-à-dire une période de faible croissance et d'inflation élevée, est à craindre, ce qui signifierait des obstacles au crédit des ménages et des entreprises en raison de la hausse des taux d'intérêt décidée par la Banque d'Angleterre. La BoE pourrait faire une pause dans son orientation hawkish lorsqu'elle considérera les perspectives de croissance plus faibles et se trouvera dans la position difficile de devoir contrôler l'inflation en période de reprise économique.

Au niveau mondial, la Banque mondiale prévoit que le conflit en Ukraine entraînera une contraction du PIB de 45% en Ukraine et de 11,2% en Russie, ce qui représente un poids supplémentaire sur le PIB mondial dans un contexte de risques liés au COVID-19. La Chine étant le premier partenaire commercial de la Russie, le géant asiatique risque également d'être affecté à moyen et long terme.

L'emploi est le principal espoir

La croissance dans le secteur de l'emploi est le grand espoir des responsables de la politique monétaire et des investisseurs.

Une croissance suffisamment forte de l'emploi pourrait compenser en partie les effets négatifs de l'inflation et maintenir la confiance des investisseurs, mais tout signe de faiblesse dans ce domaine fragiliserait le sentiment sur les marchés.

Les chiffres de l'emploi aux États-Unis et au Royaume-Uni restent solides et se renforcent dans la zone euro, selon les dernières enquêtes. Cependant, le conflit en Europe pourrait peser sur la confiance des investisseurs et réduire les ressources disponibles pour la création de nouveaux emplois.

Actualités économiques

Les principales actualités boursières à suivre cette semaine sont les suivantes :

IPC US le 12 avril

IPC allemand intermensuel le 12 avril

Taux de chômage de l'ILO le 12 avril

Discours du gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda, le 13 avril

Décision sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) le 13 avril

Production industrielle américaine pour mars le 15 avril

