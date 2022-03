La Hausse des Taux US Soutient les Valeurs Financières

Mars 17, 2022 20:45

Comme prévu, la Réserve Fédérale a relevé son taux d'intérêt directeur de 0,25% à 0,50% hier, en raison des bons chiffres de l'emploi et de l'inflation élevée. Cette décision soutient les valeurs financières et bancaires aux États-Unis et apaise les craintes récentes de stagflation et d'incertitude.

L'orientation des taux d'intérêt affecte le secteur bancaire, les compagnies d'assurance et les sociétés de courtage de Wall Street, dont la chaîne d'approvisionnement en produits et services est mondiale. Les valeurs financières ont progressé en raison de l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêt et de la possibilité d'une augmentation des bénéfices après une longue période de taux d'intérêt faibles voire négatifs.

Les contrats à terme sur les marchés boursiers mondiaux tels que le S&P 500, le FTSE et le Nikkei ont été poussés à la hausse par les orientations de la banque centrale américaine - qui signalent plusieurs autres hausses de taux cette année vers un objectif de 1,9%. La première hausse de taux d'intérêt aux États-Unis depuis 2018 pourrait influencer les décisions des autres banques centrales mondiales dans les mois à venir.

En plus de la hausse des taux, la Réserve fédérale prévoit de réduire progressivement l'assouplissement quantitatif.

"Le Comité prévoit de commencer à réduire ses avoirs en titres du Trésor et en titres de créance d'agence et titres adossés à des créances hypothécaires d'agence lors d'une prochaine réunion." La Réserve fédérale.

L'inflation devrait augmenter

Des risques sont à prévoir pour le secteur bancaire, dans la mesure où la pandémie de COVID-19 n'est pas encore terminée et où les difficultés géopolitiques se poursuivent en Europe. L'impact du conflit ukrainien sur l'économie américaine est "très incertain" et la banque centrale a déclaré s'attendre à ce qu'il pèse sur le sentiment économique et exerce une pression à la hausse sur l'inflation.

Alors que les investisseurs évaluaient les orientations de la Réserve fédérale, l'indice du dollar américain a perdu une partie de la progression réalisée au cours de la période précédant l'annonce de la Fed, tandis que les prix spot de l'or ont légèrement augmenté.

