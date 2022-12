L'EUR Soutenu par la Baisse de l'Inflation aux États-Unis et par les Données Chinoises

Décembre 14, 2022 20:44

La baisse de l'inflation aux États-Unis a soutenu l'euro en raison de l'anticipation par les marchés d'un affaiblissement du dollar, la Réserve Fédérale américaine envisageant de réduire ses hausses de taux d'intérêt à court terme. Dans le même temps, l'inflation au Royaume-Uni a montré des signes d'essoufflement en novembre après le dernier résultat de 10,7%, une baisse par rapport aux 11,1% d'octobre.

Dans le reste de l'actualité mondiale, le rapport sur la production industrielle de la Chine pour le mois de novembre sera publié jeudi. Le consensus du marché anticipe une hausse de 3,6% en glissement annuel par rapport au niveau précédent de 5%. La Chine a entamé la sortie de sa politique de tolérance zéro vis-à-vis du COVID-19 début décembre, les effets devraient donc se faire sentir dans les prochains chiffres de la production industrielle. À quelle vitesse la Chine va-t-elle accélérer le rythme de sa production industrielle ? La réponse pourrait faire la différence entre croissance mondiale et ralentissement global au prochain trimestre.

La Asian Development Bank (ABD) est moins optimiste quant à la croissance en Asie et a récemment abaissé ses prévisions de croissance économique pour la région de 4,3% à 4,2% en 2022. Les prévisions de croissance de l'ABD pour 2023 ont été revues à la baisse, passant de 4,9% à 4,6%. Ces perspectives plus sombres s'expliquent par le resserrement monétaire au niveau mondial, la guerre en Ukraine et les pressions continues du COVID-19 en Chine.

Ces trois facteurs préoccupants pour l'économie mondiale semblent devoir perdurer au cours du prochain trimestre, pesant sur la croissance en Chine et dans l'ensemble de la région.

Parmi ces facteurs, l'un d'entre eux au moins - les restrictions COVID de la Chine - est en voie de disparition et l'on peut affirmer que le resserrement monétaire mondial s'atténuera progressivement, conformément aux signes encourageants d'une baisse de l'inflation. Quant à l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, les coûts du pétrole brut sont également orientés à la baisse à l'heure où nous écrivons ces lignes, en grande partie en raison des anticipations d'un ralentissement mondial. Du côté positif, la croissance en Asie est soutenue par un boom dans les secteurs de l'aviation et de l'hôtellerie, dans le cadre d'une reprise des voyages d'affaires et de plaisance après le COVID.

La publication des ventes au détail dans la plus grande économie du monde, les États-Unis, aura lieu jeudi. Sous la pression des prix élevés, les ventes au détail devraient diminuer de 0,1% en novembre, contre 1,3% en octobre. Sur une base annuelle, les ventes au détail pour novembre 2022 devraient chuter à 7,9% contre 8,3% pour la même période en 2021.

Les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni seront publiés vendredi et devraient passer de 0,6% en octobre à 0,3% en novembre. La comparaison annuelle semble plus incertaine que la comparaison mensuelle ; les ventes au détail pour novembre sont estimées à moins 5,6%, contre moins 6,1% à la même période l'année dernière.

