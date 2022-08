L'Emploi aux États-Unis et l'Inflation Européenne au Programme du Jour

Août 31, 2022 14:01

Les données clés sur l'emploi aux États-Unis et une lecture anticipée de l'inflation dans l'UE sont à l'ordre du jour pour cette deuxième partie de la semaine.

La publication de l'indice de référence ADP sur l'évolution de l'emploi est prévue aujourd'hui, mercredi 31 août. Les résultats pour août sont attendus à 200K contre 128K en juillet. Le rapport ADP est souvent considéré comme un précurseur du rapport sur les emplois non agricoles (NFPs) publié le vendredi 2 septembre.

Jusqu'à présent cette année, les rapports sur l'emploi ont été solides, défiant les craintes de récession et d'inflation grâce à une forte demande de main-d'œuvre. La hausse de la demande sur le marché du travail est due à la réouverture de l'économie américaine après les ralentissements liés au COVID-19.

Une note de prudence : la Réserve Fédérale ne voit pas la vigueur du marché de l'emploi se maintenir à des niveaux élevés, selon un récent discours marquant du président Jerome Powell à Jackson Hole.

"...il y aura très probablement un certain assouplissement des conditions du marché du travail. Si des taux d'intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus souples sur le marché du travail feront baisser l'inflation, ils feront aussi souffrir les ménages et les entreprises." Jerome Powell, président de la Fed.

Le point de vue de la banque centrale a jeté une ombre sur les conditions de l'emploi aux États-Unis, qui avaient soutenu la force du dollar et ravivé l'appétit des investisseurs pour le risque sur les marchés boursiers. Dans la mesure où le dollar peut évoluer lors de la publication des chiffres de l'emploi, tout élément inattendu dans les résultats pourrait déclencher une réaction sur les marchés boursiers.

Par ailleurs, le rapport préliminaire annuel sur l'inflation IPCH de la zone euro doit être publié aujourd'hui. L'indicateur devrait se situer au niveau de 9% en août, contre 8,9% précédemment. Si les résultats réels sont plus élevés que prévu, les paires en EUR pourraient réagir en anticipant que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait augmenter les taux d'intérêt jusqu'à 0,75%.

Enfin, en ce qui concerne le reste des évènements boursiers importants d'aujourd'hui, le Canada publie les résultats annualisés du PIB pour le deuxième trimestre. La croissance économique devrait s'établir à 4% au deuxième trimestre, contre 3,1% au trimestre précédent.

D'autres indicateurs clés seront publiés le jeudi 1er septembre, lorsque l'Allemagne annoncera les chiffres des ventes au détail en glissement annuel pour juillet, attendus à moins 6,5% contre moins 8,8% en juin. Si les résultats réels surprennent à la hausse ou à la baisse, l'euro pourrait évoluer en conséquence.

Enfin, l'indice PMI manufacturier de l'ISM sera publié le jeudi 1er septembre et devrait passer de 52,8 en juillet à 52 en août. Les résultats finaux pourraient impacter les paires en dollar américain en cas de surprise haussière ou baissière.

