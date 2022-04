Discours des Banques Centrales - Focus sur la Politique Monétaire des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'UE

Avril 21, 2022 23:48

Les traders forex ont une journée bien remplie devant eux avec trois importants discours de banques centrales par les dirigeants de la BCE, de la BoE et de la Réserve Fédérale. Le dollar, la livre sterling et l'euro pourraient être impactés par les indications fournies par les responsables des banques centrales.

Le président de la Fed, Jerome Powell, lutte contre les pressions inflationnistes aux États-Unis et son discours pourrait fournir de nouveaux indices quant à son soutien à une hausse des taux d'intérêt de 0,5% ou 0,75% lors de la prochaine réunion en mai. D'un point de vue plus positif, la croissance du PIB et de l'emploi aux États-Unis est actuellement forte.

Toute nouvelle rhétorique hawkish pourrait renforcer le dollar, valeur refuge. La devise a récemment progressé contre ses homologues dans la perspective d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est confrontée à la possibilité d'un ralentissement de la croissance dans la zone euro combiné à une hausse de l'inflation dans le contexte des événements géopolitiques en Europe de l'Est. Il était largement attendu que la BCE commence à resserrer sa politique monétaire au troisième trimestre, mais les événements économiques et géopolitiques ont rattrapé la banque centrale, mettant les responsables de la politique monétaire dans la position difficile de maintenir un cap dovish contre les difficultés actuelles.

Le gouverneur de la BoE, M. Bailey, est confronté à l'ennemi juré de tous les responsables de la politique monétaire, à savoir un taux d'inflation record depuis 30 ans. Le taux d'inflation a atteint 7% en mars en raison de la pression haussière exercée par les prix spot élevés du pétrole brut, portant les prix à la consommation bien au-delà du taux d'inflation cible de 2%.

Vous souhaitez en apprendre davantage auprès de l'un des analystes spécialisés d'Admirals ?

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

Publication des résultats boursiers

Les investisseurs vont prendre connaissance des résultats du premier trimestre de plusieurs sociétés cotées à grande capitalisation. Ainsi, Nextera Energy Inc. publie aujourd'hui son rapport trimestriel, tout comme AT&T et Blackstone.

Investissez dans les instruments les plus populaires au monde Des milliers d'actions et d'ETFs au bout des doigts COMMENCER À INVESTIR

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.