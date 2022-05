Actualité Économique pour les Débutants – Zoom sur le Calendrier Forex

Mai 27, 2022 02:45

Vous venez de commencer votre apprentissage des marchés financiers ? Nos articles pour débutants abordent différents types d'analyse, tels que l'analyse technique et l'analyse fondamentale, afin que vous puissiez choisir celle ou celles qui conviennent à votre style d'investissement et de trading. Dans cet article, nous allons aborder le calendrier Forex et la manière de l'utiliser au quotidien pour orienter vos transactions Forex et vos investissements en actions.

Un calendrier Forex est rempli d'événements économiques ayant non seulement un certain impact sur le marché mais également sur les décisions de trading et d'investissement des opérateurs. Le calendrier Forex d'Admirals comporte sept éléments, chacun d'entre eux nous fournissant une information importante.

Heure, Pays (devise) et Impact

À gauche, l'heure de publication de la donnée économique. Le calendrier Forex peut être réglé sur le fuseau horaire de votre choix. L'heure vous donne une estimation du moment où une réaction potentielle pourrait se manifester sur les marchés.

La devise varie en fonction du pays concerné. Le dollar américain est susceptible d'évoluer en fonction des données économiques américaines, l'euro en fonction des développements économiques de la zone euro, etc. La force ou la faiblesse de chaque devise est basée sur le sentiment des traders vis-à-vis des dernières actualités sur la santé de l'économie.

Les couleurs verte, orange et rouge indiquent le degré de volatilité attendu pour la devise. Le vert indique un impact faible, l'orange un impact plus élevé et le rouge l'impact le plus fort.

Penchons-nous maintenant sur les publications et les événements eux-mêmes.

Actualités économiques, résultats précédents, prévisions et résultats réels

Le calendrier Forex d'Admirals comporte une description de l'événement, tel que les décisions sur les taux d'intérêt et autres développements économiques majeurs.

La colonne des résultats réels (Valeur Publiée) nous indique les bénéfices des sociétés en glissement trimestriel et les demandes de chômage sur une certaine période. La colonne Prévision est une vue du consensus sur le résultat et est disponible avant que la publication ne soit rendue publique. La colonne Valeur Précédente présente un résultat antérieur à des fins de comparaison.

Comment interpréter les actualités boursières :

Si les résultats réels diffèrent fortement des prévisions, il est possible de constater une volatilité sur la devise concernée.

Un écart plus important est susceptible de provoquer des mouvements de marché plus prononcés.

Il est important de garder à l'esprit que les prévisions sont basées sur des probabilités et des opinions et que, lorsque vous tradez des actualités, il est préférable d’effectuer des recherches sur l'événement et d'apprendre auprès de professionnels.

Pour en savoir plus sur l'analyse des marchés financiers, assistez chaque matin à la séance de Trading live Admirals avec Jérémy Delsol et découvrez les conditions des marchés boursiers et les tendances Forex pour mieux trader au quotidien.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.