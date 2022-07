Actualité Économique pour les Débutants – Points d'Entrée et de Sortie

Juillet 07, 2022 23:52

Dans cet article, vous allez apprendre la définition des points d'entrée et de sortie dans l'analyse du Forex et comment les actualités économiques peuvent influencer vos décisions. Continuez votre lecture pour avoir une vue d'ensemble de :

Ce que sont les points d'entrée et de sortie

L'analyse technique

L'analyse fondamentale

Les décisions de prise de position

Lorsque vous commencez à vous familiariser avec le trading du Forex, l'un des premiers sujets abordés est celui des points d'entrée et de sortie. Il s'agit des niveaux de prix auxquels vous ouvrez et clôturez une position, et il existe différentes façons de les aborder.

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple d'un ordre en attente ci-dessous, il y a deux colonnes sous le symbole de la paire de devises et le type d'ordre. À gauche se trouvent les informations sur le point d'entrée, où vous renseignez le prix et le niveau de stop loss. À droite se trouvent les informations sur le point de sortie, où vous renseignez votre stop limit, votre take profit et d'autres informations telles que la date d'expiration de votre position. Ces niveaux constituent votre décision de trading.

Source : Capture d'écran du ticket d'ordre sur la plateforme MetaTrader 5 d'Admirals.

Prendre des décisions de trading

Les décisions de trading que vous prenez dépendent en grande partie de votre plan de trading, de votre appétit pour le risque et du type d'analyse que vous adoptez. Les décisions de trading sur le Forex étant à la discrétion de chaque trader, il est judicieux d'en apprendre le plus possible sur les méthodes d'analyse.

Les opinions des autres traders et des analystes sur les points d'entrée et de sortie sont innombrables, mais la décision finale vous appartient. L'apprentissage de l'analyse technique et fondamentale est donc la meilleure façon de planifier et de décider par vous-même.

Types d'analyse

L'analyse technique

L'analyse peut être purement statistique. C'est le cas de l'analyse technique, qui se repose sur différents types d'outils graphiques indiquant les tendances haussières et baissières, les niveaux de support et de résistance et le momentum, entre autres. Une hypothèse majeure prévaut pour tous les graphiques : l'historique complet des données relatives aux prix, les mouvements et toute influence sur le prix sont inclus dans le graphique et le niveau de prix actuel.

L'analyse technique est utile dans la mesure où les graphiques permettent de visualiser les mouvements du marché tout en suivant et en surveillant l'orientation des prix. N'oubliez pas que la quantité de données est énorme, reflétant des millions de transactions effectuées sur les actifs sous-jacents, de sorte que la visualisation des mouvements du marché à l'aide de chandeliers japonais ou de lignes est un élément essentiel du trading.

L'analyse fondamentale

L'analyse peut également porter sur le sentiment du marché et les performances économiques. Il s'agit de l'analyse fondamentale et du trading d'événements tels que les annonces de croissance du PIB faites par les départements statistiques gouvernementaux.

Il est judicieux de garder un œil sur les principales actualités, même si vous préférez l'analyse technique. Bien que vous ne puissiez pas suivre toutes les publications, il existe des événements marqués d'un drapeau rouge sur le calendrier Forex d'Admirals qui pourraient influencer le marché et déclencher une volatilité si les résultats ne sont pas conformes aux attentes.

De nombreux traders préfèrent l'analyse fondamentale, car elle raconte l'histoire macro-économique. Chaque devise dépend de la performance économique sous-jacente, donc les traders qui suivent l'analyse fondamentale et tradent les événements d'actualité "votent" en quelque sorte sur la force ou la faiblesse de la devise par rapport à la performance économique nationale.

L'idéal est donc de combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique afin d'avoir un aperçu complet du marché. L'actualité boursière peut expliquer les mouvements du marché et se reflète souvent dans les cotations des actifs concernés.

Exemple de combinaison de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale

Supposons, par exemple, que vous soyez un trader qui se repose à 100% sur l'analyse technique. L'instrument XAUUSD (or gold spot/USD) commence à baisser sur le graphique que vous observez. Pourquoi cela se produit-il ? En tant que trader se basant uniquement sur l'analyse technique, vous pourriez penser que l'or était simplement en zone de "survente" ou qu'il n'a pas réussi à franchir un niveau de résistance.

À votre insu, la Réserve Fédérale vient de relever son taux directeur et d'autres traders ont décidé de vendre de l'or pour acheter des paires de devises en USD. Étant donné que les décisions de la Fed sont très influentes, il pourrait y avoir un effet à plus long terme sur les marchés de l'or, dans la mesure où le dollar devient plus attrayant comme valeur refuge. En tant que trader pratiquant l'analyse technique, si vous n'étiez pas au courant de la décision de la Fed, vous pourriez manquer l'occasion d'évaluer l'impact à long terme du resserrement monétaire.

Décisions de prise de position

En tant que trader, votre approche en matière de prise de position est l'une des choses les plus importantes à laquelle vous devez réfléchir. Voici quelques questions clés à vous poser :

Est-ce que je préfère les positions à court terme ou à long terme ?

De combien de temps est-ce que je dispose pour suivre mes positions ?

Quels sont les instruments que je connais le mieux et avec lesquels je me sens le plus à l'aise ?

Suis-je au courant des dernières informations du marché concernant ma position ?

Que me disent mes recherches ?

Quel est mon plan de trading ?

Les réponses à ces questions peuvent vous en apprendre beaucoup sur le type de trader que vous pourriez devenir une fois que vous aurez acquis une certaine expérience sur les marchés.

Ressources supplémentaires

Apprenez à trader ! Suivez la formation De Trader Zéro à Trader Pro d'Admirals.

Apprenez-en davantage sur la manière de trader dans des conditions de marché complexes grâce aux webinaires GRATUITS d'Admirals.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.