La Banque du Canada devient Hawkish, la Saison des Résultats Soutient les Marchés

Avril 14, 2022 21:49

Comme prévu, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 0,5% à 1% dans sa décision d'avril, rejoignant ainsi la position hawkish adoptée par la Réserve Fédérale américaine et la Banque d'Angleterre. Les banques centrales agissent afin d'atténuer la forte inflation provoquée par la reprise économique mondiale après le ralentissement dû au COVID-19 et les craintes géopolitiques liées à l'offre sur les marchés du pétrole brut.

Le CAD s'est apprécié par rapport à l'USD, ce qui laisse présager une plus grande rivalité et volatilité sur la paire en mai, lorsque la Fed devrait relever son taux directeur à 1%.

La BCE reste dovish

Contrairement à la BoC et à la Réserve Fédérale, la BCE reste dovish et devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 0% plus tard dans la journée lorsque la banque centrale annoncera sa décision pour avril. La zone euro est confrontée à de fortes pressions inflationnistes et aux craintes d'une récession causée par le conflit en Ukraine. Relever les taux d'intérêt dans ces circonstances pourrait augmenter le risque de défaut de paiement sur les marchés du crédit aux ménages et aux entreprises. Les paires de devises en EUR pourraient réagir en cas de signaux inattendus de la banque centrale.

La saison des résultats commence

Les bourses mondiales ont été soutenues par le début de la saison des résultats, notamment par les sociétés de voyage à grande capitalisation telles que Delta Airlines, qui a annoncé des revenus supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre et prévoit un retour aux bénéfices au cours des trois prochains trimestres.

Les résultats à surveiller plus tard dans la journée sont ceux des géants financiers Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs. Les résultats des entreprises du secteur financier pourraient fournir des indices essentiels quant aux attentes en matière de revenus provenant des taux d'intérêt au cours du prochain trimestre.

Enfin, sur les marchés des matières premières, les prix spot du pétrole brut restent élevés. La demande devrait continuer à augmenter avec la reprise des voyages et la levée des restrictions liées au COVID-19 dans certaines régions du monde.

