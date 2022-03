Les Marchés Boursiers Rebondissent alors que l'Or et le Pétrole Baissent

Après plusieurs séances consécutives de hausse sur le pétrole et l'or et de baisse sur les actions, la journée d'hier a inversé la tendance.

Après avoir franchi le cap des 2 000 dollars l'once mardi, l'or semblait bien parti pour battre son record historique de 2 072,50 dollars, établi en août 2020. Cependant, hier, le métal précieux est repassé sous la barre des 2 000 dollars, terminant la séance en baisse de 2,8% et effaçant au passage tous ses gains de mardi.

Nous avons assisté à une situation similaire avec le pétrole brut. Après plusieurs jours de hausse, où il semblait que le Brent et le WTI étaient tous deux destinés à enregistrer de nouveaux sommets historiques, ils ont fortement chuté.

Le brut WTI a terminé la séance en baisse de près de 12%, tandis que le Brent a clôturé en baisse de 13%, ce qui constitue la plus forte chute du pétrole en une seule journée depuis les premiers jours de la pandémie en 2020. Les deux benchmarks ont néanmoins réussi à récupérer une partie de leurs pertes ce matin.

Cette dégringolade des prix du pétrole est intervenue alors que les inquiétudes concernant la restriction de l'offre ont été atténuées par divers facteurs.

Les prix ont fortement chuté hier après que l'ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) à Washington ait déclaré que son pays encouragerait l'OPEP (dont ils sont membres) à envisager d'augmenter la production de pétrole. Cependant, suite à ces commentaires, le ministre de l'énergie des EAU a pris la parole sur Twitter pour reconfirmer l'engagement du pays envers l'accord existant entre les membres de l'OPEP+.

Ces commentaires faisaient suite à l'annonce que les États-Unis allaient assouplir les sanctions contre le pétrole vénézuélien et qu'ils étaient sur le point de conclure un accord avec l'Iran pour relancer le traité nucléaire, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'offre de pétrole sur le marché mondial.

Avec le repli des prix du pétrole et de l'or, les marchés boursiers se sont redressés en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, les valeurs financières et technologiques ont grimpé en flèche, entraînant les principaux indices de Wall Street à la hausse. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné respectivement 2%, 2,57% et 3,59%.

La flambée des prix de l'énergie, combinée à l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine dans le but de contenir l'inflation élevée, a suscité des craintes d'un ralentissement économique prolongé.

Par conséquent, la nouvelle d'une augmentation potentielle de l'offre de pétrole a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs, car la baisse des coûts de l'énergie réduira les coûts des intrants pour les entreprises et, espérons-le, renforcera le sentiment des consommateurs.

Deux secteurs qui ont particulièrement bien réagi à la chute des prix du pétrole hier sont les banques et les compagnies aériennes.

Les bénéfices des banques étant positivement corrélés à la santé globale de l'économie, les cours des actions ont été mis sous pression au cours des dernières séances par crainte d'un ralentissement économique.

Par exemple, avant la séance d'hier, depuis le début du mois de février, le cours de l'action Bank of America avait chuté de 16,4%. Hier, cependant, Bank of America a clôturé la séance avec un gain de 6,35% et d'autres grandes banques ont enregistré des performances similaires.

De même, la hausse des prix du pétrole avait fait souffrir les compagnies aériennes sur les marchés boursiers récemment, dans la mesure où les coûts du carburant représentent environ 30% des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne.

La baisse des prix du pétrole a donc été bien accueillie par les investisseurs et les actions des compagnies aériennes ont été stimulées sur le marché. Parmi les meilleures performances de l'industrie aérienne hier, on trouve United Airlines, dont le titre a bondi de 8,27% et a continué à progresser après les heures de marché.

Les investisseurs garderont certainement un œil sur les prix du pétrole dans les jours, semaines et mois à venir, car ces derniers continueront d'avoir un impact sur les marchés financiers et la situation évolue constamment.

Aujourd'hui, la Banque centrale européenne (BCE) va annoncer les résultats de sa dernière réunion de politique monétaire. Alors que les taux d'intérêt devraient rester inchangés, les investisseurs seront à l'affût de tout signe indiquant comment les problèmes géopolitiques actuels affecteront la politique monétaire.

En outre, avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, les derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain doivent être publiés cet après-midi. Bien que ces chiffres ne montrent pas tout l'impact de la récente hausse des prix du pétrole, les investisseurs les surveilleront de près.

Si l'inflation est plus élevée que prévu, la Fed pourrait être contrainte d'envisager une hausse des taux plus importante que les 25 points de base actuellement anticipés.

