¿Cómo me preparo para hacer Trading? 4 claves fundamentales

Enero 19, 2023 17:38

Una pregunta que siempre atormenta a los traders (especialmente a los principiantes) es cómo prepararse a la hora de operar: ser trader y navegar por los volátiles mercados mundiales no es tarea fácil. Por ello, crear una buena estrategia, con mecanismos de gestión del riesgo puede ayudarte a sobrevenir las condiciones adversas del mercado.

Pero mientras tanto, ¿cómo puedes prepararte? Alexander Graham Bell dijo: "Antes que nada, la preparación es la llave del éxito". Si el inventor del teléfono, una personalidad que cambió las comunicaciones para siempre, creía fervientemente en dicha máxima, quizá nosotros deberíamos hacer lo mismo: alcanzar tus objetivos de trading requiere una planificación y no verás frutos inmediatamente.

Sin embargo, aquí te dejamos unos sencillos trucos que conseguirán que vayas más preparado a la hora de operar:

Conoce los mercados financieros

El término "mercados financieros" se utiliza para referirse a cualquier mercado en el que se compran y venden valores. Esto incluye, entre otros, al mercado de Forex, el mercado de bonos, el mercado de divisas y el mercado de derivados.

Si no te suena ninguno de estos términos, será mejor que lo dejes aquí. El trading puede conllevar riesgos si no conoces los aspectos fundamentales relacionados con los diferentes tipos de activos, la gestión del riesgo, las distintas formas en las que funcionan los mercados, etc. Cuando se trata de operar, todo conocimiento es poder.

Quizá te estés preguntando dónde aprender más sobre los mercados financieros. Internet es un vasto recurso de información, pero tienes que fijarte bien en filtrar los blogs o artículos que quieras leer, puesto que sólo las webs financieras de confianza revisan y certifican su contenido. Los brókers regulados fiables también ponen a disposición de sus clientes una amplia variedad de materiales educativos, como blogs, webinarios, seminarios, etc., en los que los analistas de mercado comparten sus puntos de vista sobre el mercado.

Elige un bróker regulado

Si buscas en Google "brókers de bolsa" el motor de búsqueda te arrojará cientos o quizá miles de resultados. Sin embargo, realmente los brókers regulados y fiables no son tantos. Algunos de los no regulados prometen una gran rentabilidad, bonos y otros incentivos, pero no están supervisados bajos ninguna autoridad reguladora.

Si creas una cuenta con un bróker seguro y regulado puedes evitar el riesgo de ser víctima de fraude, puesto que una autoridad reguladora revisa toda su actividad y toma las acciones necesarias si algo no está correcto. La mayoría de los brókers regulados tienen políticas de protección frente a saldo negativo que brindan un marco en el que se te protege del capital inferior a cero.

Otra ventaja es que los brókers regulados están obligados a mantener los fondos de sus clientes en cuentas bancarias segregadas. Esto significa que no pueden utilizar los fondos de sus clientes para ninguna actividad que no sea satisfacer sus requisitos de trading.

Los brókers establecidos y regulados te dan acceso a cientos o incluso miles de instrumentos, a varios tipos diferentes de activos y a una amplia gama de innovadoras herramientas de trading que pueden potenciar tus estrategias.

Practica con una cuenta Demo

La mayoría de los brókers ofrecen a sus clientes la posibilidad de utilizar una cuenta demo, lo que les permite utilizar fondos virtuales, ejecutar diversas estrategias de trading y practicar en condiciones de mercado realistas sin riesgo de perder capital real.

Las cuentas Demo son perfectas para los traders principiantes, ya que les permite poner a prueba sus ideas de trading sin ningún tipo de preocupación. Así, puedes familiarizarte con plataformas de trading como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 o cualquier otra plataforma personalizada que te ofrezca tu bróker. También puedes probar a utilizar las herramientas de gestión del riesgo en tiempo real y simular tu estrategia de trading preferida.

Establece objetivos

Establecer objetivos es imprescindible en toda planificación, y el trading no es una excepción. Antes de embarcarte en esta experiencia, debes decidir qué quieres conseguir y qué medios vas a utilizar para llevarlo a cabo. Como el trading implica riesgos, lo prudente es empezar con el listón bajo.

Si los resultados de tu estrategia de trading son positivos, entonces puedes replantear tus objetivos y ajustar tu estrategia. Sin embargo, ten en cuenta que en cada modificación que hagas deberás utilizar las herramientas de gestión del riesgo que tengas a tu disposición.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Webinarios de trading gratuitos Asiste a webinarios en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRATE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.