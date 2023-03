Operar con cacao: ¿Dulce o amargo para este 2023?

Marzo 10, 2023 15:01

¿Cuántas veces has leído acerca de operar con cacao? Probablemente no muchas. Las materias primas agrícolas son una parte importante de la actividad comercial mundial, y el cacao es una de las materias primas más operadas en todo el mundo al ser uno de los ingredientes básicos de nuestra dieta diaria.

La oferta y la demanda de cacao se ven condicionadas por varios factores. En este artículo queremos compartirte la información que todo trader principiante necesita en relación con el trading de cacao.

Fundamentos del cacao

Las investigaciones arqueológicas han demostrado que el árbol del cacao se encontró por primera vez en la zona ecuatorial de Sudamérica. Los arqueólogos sugieren que los olmecas de América Central consumían granos de cacao entre 1500 y 1400 a.C. Las habas de cacao se utilizaban como moneda de cambio en las actividades comerciales entre tribus de Centroamérica y Sudamérica antes de que los conquistadores españoles tocaran tierra.

Los colonizadores quedaron maravillados con las habas de cacao y las trajeron a Europa, donde la bebida se hizo muy popular durante el siglo XVII. Los españoles empezaron a establecer plantaciones de cacao durante su conquista de las tribus nativas con el fin de abastecer de cacao a Europa y lanzar una empresa comercial que sería muy lucrativa.

Costa de Marfil, Ghana e Indonesia son los países que producen más cacao en grano del mundo ya que, generalmente, las habas de cacao proceden de regiones bastante húmedas y muy cercanas al ecuador. Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido son los principales manufactureras de productos derivados del cacao.

Trading de cacao: Fluctuaciones de precios

Como podemos ver en el siguiente gráfico, 2018 fue un año turbulento para el trading de cacao. El 1 de abril de 2018, el cacao estadounidense cotizaba a 2821 dólares por tonelada métrica, cayendo a 2009 dólares por tonelada métrica el 1 de septiembre de 2018. Desde entonces, se han dado muchas fluctuaciones en función de la oferta y la demanda.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Cacao estadounidense (1 tonelada métrica), gráfico mensual en USD. Fecha de Captura: 9 de marzo 2023. Rango de fechas: 1 de marzo 2018 - 9 de marzo 2023. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

El 26 de octubre de 2022, el cacao estadounidense cotizaba a 2252 dólares por tonelada métrica. Parece estar ganando terreno en los últimos meses, registrando un máximo de varios meses a mediados de febrero de 2023.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Cacao estadounidense (1 tonelada métrica), gráfico diario en USD. Fecha de Captura: 9 de marzo 2023. Rango de fechas: 7 de octubre 2022 - 9 de marzo 2023. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

El precio del cacao depende de muchos factores, como las condiciones meteorológicas, la incertidumbre geopolítica, las enfermedades en los cultivos y las cuestiones laborales.

¿Las condiciones meteorológicas ponen en peligro la producción de cacao?

Los datos publicados por GEPEX, un grupo que incluye a 6 de los mayores molineros de cacao del mundo, anuncian que la molienda de cacao de Costa de Marfil aumentó un 16 % interanual en febrero de 2023, hasta las 58 452 toneladas.

La molturación total desde el inicio de la temporada 2022/23 en octubre se situó en 292 195 toneladas de habas a finales de febrero, lo que supone un aumento anual de casi el 12 %.

Un informe de Investing.com, publicado el 15 de febrero señala que la molienda de cacao norteamericana, medida tomada por la demanda, cayó un 8,13 % sobre una base anualizada en el 4T de 2022. Con estos datos, los analistas de mercado sugieren que los precios del cacao podrían mantenerse elevados durante los próximos 3 a 4 meses. Sin embargo, los traders principiantes deben tener en cuenta que el mercado del cacao es volátil, ya que factores externos, como las condiciones meteorológicas, por ejemplo, podrían influir en la oferta y la demanda.

Costa de Marfil restringe la compra de cacao en grano

Un informe de Reuters publicado el 23 de febrero reveló que el regulador del cacao de Costa de Marfil restringió a 20 grandes comerciantes, entre ellos Cargill y Barry Callebaut, la compra de cacao en grano para la exportación después de que alcanzaran su límite de compra.

Cargill Inc y Barry Callebaut son los mayores molineros de cacao del país y los mayores compradores de cacao en grano producido en Costa de Marfil. Ambas empresas han anunciado estar en conversaciones con el Consejo del Café y el Cacao (CCC).

Fuentes de Reuters sugieren que la medida podría no ser suficiente tampoco, ya que la baja cota de precipitaciones y las malas condiciones meteorológicas de los últimos meses han perjudicado la producción. Sin embargo, las condiciones meteorológicas parecen haber mejorado en febrero, ya que un informe de Costa de Marfil afirma que "las lluvias inusualmente abundantes de la semana pasada en la mayoría de las regiones productoras de cacao de Costa de Marfil ayudarán a mejorar la magnitud y la calidad de la cosecha de abril a septiembre".

Potencia tu trading con formación

Aunque las materias primas como los metales o las energías pueden ser instrumentos de trading menos volátiles en comparación, por ejemplo, con los pares de divisas, no debemos olvidar que el trading conlleva riesgos. Los traders principiantes disfrutan de la emoción de operar, ya que la volatilidad puede disparar la adrenalina. Sin embargo, tienden a operar y perder sus fondos ganados con esfuerzo por no tener una preparación previa suficiente. La consecución de tus objetivos financieros no debe estar vinculada a un exceso de operaciones, especialmente si estás empezando.

Entonces, ¿cómo pueden mejorar su rendimiento los traders principiantes? La respuesta es clara: formación. Los traders expertos y los analistas comerciales subrayan la importancia de estudiar cómo funciona el trading. Existen varias técnicas que los traders principiantes deberían conocer. Y lo que es más importante aún: existen herramientas de gestión del riesgo que podrían reducir la posibilidad de cometer errores y ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Hay muchos recursos que puedes utilizar para estar al día en materia de trading. Los brókers ofrecen webinarios, seminarios, e-books, tutoriales preparados por expertos y, en ocasiones, sin coste adicional. Dedicar tiempo a mejorar tus conocimientos es el primer paso para todo trader principiante.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.