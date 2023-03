La actividad fabril china alcanza su nivel más alto en 11 años este febrero

Marzo 01, 2023 13:47

Buena parte de los mercados de Asia-Pacífico repuntaron hoy, mientras los traders e inversores asimilaban ciertos datos económicos positivos. La Oficina Nacional de Estadística china (NBS) anunció que su PMI manufacturero alcanzó el 52,6 en febrero, su nivel más alto registrado en los últimos 11 años. Un informe de la Oficina Australiana de Estadística (ABS) mostró que el PIB del país creció un 0,5 % en términos intertrimestrales para el último trimestre de 2022.

PMI manufacturero y de servicios del ISM estadounidense

El ISM publicará los datos relativos a los PMI manufacturero (01/03) y de servicios (03/03) de EE. UU. de febrero. Ciertos analistas del mercado señalan que estas nuevas cifras podrían arrojar luz sobre el comportamiento de la economía estadounidense durante el segundo mes de 2023.

Según las previsiones, el PMI manufacturero se situaría en 48,0, mientras que el de servicios probablemente quedaría en un 54,5. El presidente del Comité de Encuestas a Empresas Manufactureras del ISM señaló en un informe: "Parece que existen pruebas claras de que la demanda está bajando. Sabíamos que el primer semestre (de 2023) sería un poco difícil; no sabemos si hemos tocado fondo aún".

Informe japonés sobre el IPC de Tokio

La Oficina de Estadística japonesa publicará el jueves su informe del IPC de Tokio para febrero. El IPC de Tokio mide la variación del precio de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores en la capital de Japón, y los economistas esperan que se sitúe en el 4,1 % sobre una base interanual. El IPC general anual de Tokio se había situado en el 4,4 % en enero, en línea con las expectativas de los analistas.

Commerzbank: "La inflación estadounidense, demasiado alta"

Un informe publicado por Commerzbank augura que no se ha materializado la posibilidad de que se dé un descenso rápido de la tasa de inflación estadounidense. Los analistas del banco comentaron: "La revisión efectuada el paquete de medidas básicas sugiere que la tendencia de la inflación probablemente continúe superando el 4 %, muy por encima del objetivo de la Fed del 2 %". La Fed tendrá esperanzas de que las consecuencias derivadas de las subidas de tipos aún no se hayan manifestado debido al retraso usual de este impacto. Sin embargo, de no ocurrir, demostrará que la Fed no ha enfriado la demanda lo suficiente, por lo que probablemente veamos más subidas de tipos de las previstas (nuestra previsión: tres nuevas subidas de aquí a junio de 25 pb cada una hasta el 5,50 % para la parte alta del rango objetivo)."

Suiza: ¿Se libra de la recesión en 2023?

La Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO) anunció un crecimiento económico nulo en el último trimestre de 2022, alegando la difícil situación internacional que afectó a las exportaciones y al sector manufacturero. El informe publicado por la SECO señala: "Mientras que las industrias química y farmacéutica, menos propensas a ser cíclicas, registraron un nuevo crecimiento (...), los demás sectores industriales se contrajeron".

Sobre el estado de la economía suiza, el jefe de la Dirección de Política Económica de SECO comentó lo siguiente: "Desde la perspectiva actual, yo no esperaría una recesión". El Gobierno, que anteriormente preveía que la economía suiza crecería un 1,0 % en 2023 y un 1,6 % en 2024, publicará su previsión actualizada para este año el 16 de marzo.

