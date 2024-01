Perspectivas de la Fed, el BCE y el BoE sobre las bajadas de tipos

Enero 22, 2024 18:00

Los tipos de interés han acaparado mucha atención en el último año y medio, a medida que los bancos centrales de todo el mundo efectuaban subidas para contrarrestar el efecto de la inflación, que repercute en los presupuestos y en el gasto de los consumidores.

Como el aumento de los costes de endeudamiento parecía controlar las presiones inflacionistas en las economías más prominentes, se inició el debate sobre los recortes de tipos, y algunos economistas sugirieron que probablemente veríamos varios recortes por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE).

Sin embargo, los datos que muestran la resiliencia económica en EE. UU., Reino Unido y la Eurozona parecen hacer retroceder las previsiones relativas a los recortes de tipos. En este artículo, te traemos actualizaciones relacionadas con todas estas políticas monetarias. ¡Comenzamos!

Recortes de tipos de la Fed: El optimismo, a raya

La disparidad entre las expectativas del mercado y las previsiones de actuación del banco central estadounidense en materia de tipos de interés en 2024 pone en entredicho el valor de los activos a futuro. Algunos analistas sugieren que la Fed podría proceder a recortes de entre 140 y 150 pb a finales de este año. Sin embargo, en sus actas de diciembre daban a entender que los costes de endeudamiento podrían reducirse en 75 pb en el mismo periodo.

El consejo de la Fed estimó en su Resumen de Proyecciones Económicas de diciembre que su tipo de interés de referencia se reduciría en 250 pb a finales de 2026. Algunos economistas señalan que la principal diferencia entre las proyecciones de la Fed y las expectativas del mercado es el ritmo al que se producirían los recortes de tipos.

El consejero delegado de Goldman Sachs (GS), David Solomon, declaró a los periodistas de CNBC que asistían a la 54ª reunión anual del FEM en Davos que "el mercado se está adelantando claramente a una casuística de repetidos recortes. No hay duda de que hemos avanzado mucho en materia de inflación". Sobre el optimismo del mercado en relación con futuros recortes de tipos, Solomon añadió: "No termino de ver la perspectiva de siete recortes para este año. Sí creo que existe una posibilidad de que se produzcan algunos recortes de tipos en este año, que se dé cierta relajación. Pero realmente va a depender de lo que digan los datos".

El Presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, en sus declaraciones a la Cámara de Comercio de Atlanta, afirmó que "la base de referencia es un recorte de tipos en algún punto del tercer trimestre, pero hay que tener cuidado de no rebajarlos demasiado pronto ni arriesgarse a una nueva espiral de precios". Bostic, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, señaló que podrían producirse recortes de tipos antes de julio, pero sólo si se dan "pruebas fehacientes" de que la inflación se está ralentizando más rápido de lo previsto.

Los responsables políticos del BCE rebajan sus expectativas de recorte de tipos

La inflación general ha descendido en el bloque del euro debido a la estricta política monetaria del BCE, mientras que la inflación subyacente se ha defendido mejor. En general, la inflación se mantiene por encima del objetivo del BCE, mientras la economía alemana, la principal de las que conforman el bloque, lucha por evitar una recesión.

Una encuesta de Reuters, publicada el 18 de enero, mostraba que 38 de 85 economistas preveían un recorte de tipos en julio. En la misma encuesta, 21 de ellos lo prevén para el mes de abril, mientras que 23 de ellos no creen que se dé un cambio en la política monetaria antes del tercer trimestre de 2024 o más adelante. Los informes de mercado han mostrado que los analistas esperan un total de recortes de tipos de 150 pb para este año.

Sin embargo, algunos miembros del consejo de gobierno del BCE se muestran contrarios a las peticiones de relajación "agresiva" que sugieren los participantes en el mercado. Por ejemplo, el director del banco central austriaco, Robert Holzmann, declaró lo siguiente a la CNBC: "No puedo imaginar que vayamos a hablar de recortes todavía, porque no deberíamos estar tocando estos temas aún. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección contraria, por lo que incluso podría llegar a aventurar que no se dé ningún recorte este año".

Durante un debate en la Bloomberg House de Davos, se le cuestionó a la dirigente del BCE, Christine Lagarde, sobre posibles recortes de tipos y sobre cómo podría reaccionar el banco central del bloque del euro ante las nuevas condiciones económicas, ya que la inflación ha caído en los últimos meses. Lagarde respondió que los costes de financiación del BCE podrían haber tocado techo, al tiempo que subrayó la dependencia del banco de los datos económicos en cuanto a la toma de decisiones La responsable del BCE sugirió que "unos mercados demasiado optimistas no ayudan a la lucha del BCE contra la inflación. Somos optimistas en cuanto a la posibilidad factible de que la inflación vuelva al 2 % en 2025, pero todavía tienen que pasar muchas cosas para que eso ocurra".

El BoE, entre la espada y la pared

La economía de Reino Unido se ha visto afectada por unas cifras de inflación récord en los años anteriores, lo que ha complicado los presupuestos de los consumidores al llevar los precios a niveles que no se veían en varios años. El consejo del BoE reaccionó aumentando tipos para controlar la inflación, lo que puso las cosas difíciles a todos aquellos que pretendían devolver sus préstamos.

La aplicación de una política monetaria estricta ha reducido las cifras de inflación, pero los ingresos medios siguen creciendo. En diciembre, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) mostraron que la inflación subió de forma inesperada hasta el 4 %, mientras que los analistas del mercado esperaban una caída hasta el 3,8 % anualizado.

A este respecto, un informe de BNN Bloomberg sugería que "los mercados monetarios están ahora a favor de cuatro reducciones de tipos de un cuarto de punto del BOE y ven sólo una posibilidad entre tres de una quinta en 2024, según los swaps vinculados a las reuniones del banco central".

Por su parte, un informe de J.P. Morgan sobre la economía de Reino Unido sugería que el BoE podría empezar a recortar tipos en agosto de este año con la caída de la inflación y al optimismo que suele ir ligado a un aterrizaje suave. Los economistas de J.P. Morgan prevén un total de recortes de tipos de 75 pb para finales de 2024, y añaden que "la posibilidad de un breve episodio de inflación por debajo del objetivo probablemente ejerza una presión adicional para que (el BoE) empiece a recortar este año".

