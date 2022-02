Disney reporta ingresos récord y fuerte crecimiento de suscriptores

Febrero 10, 2022 11:44

Hoy, a las 14:30 CET, el mercado estará atento a la publicación de las últimas cifras de la tasa de inflación de EE. UU., y se espera que el IPC aumente hasta el 7,3 %.

Si bien se anticipa ampliamente que la Reserva Federal aumentará los tipos de interés en marzo, queda la pregunta de cuánto los aumentará.

La mayoría espera una subida de 25 puntos básicos, pero si el IPC es más alto de lo esperado, muchos se preguntarán si la mano de la Fed se verá obligada a subir los tipos en 50 puntos básicos.

Mientras tanto, continuamos con la temporada de resultados y anoche fue el turno de Disney, quien publicó unos resultados mejores a los esperados para su primer trimestre fiscal.

Los ingresos totales aumentaron un 34 % interanual (YOY) a 21 820 millones de USD, superando los 20 270 millones de USD previstos, mientras que los beneficios por acción (BPA) aumentaron más del 230 % YOY a 1,06 $, superando significativamente los 0,73 $ anticipados.

Gracias a una relajación en las restricciones sociales y una recuperación en los viajes, Disney reportó ingresos récord e ingresos operativos en sus parques temáticos y resorts nacionales, duplicando los ingresos totales en su sector de Parques, Experiencias y Productos.

Aunque se esperan resultados positivos de una empresa del calibre de Disney, lo sorprendente fue el fuerte crecimiento en las suscripciones de Disney+.

Con menos restricciones sociales vigentes y Netflix pronosticando una recientemente desaceleración en su propio crecimiento de suscriptores, muchos han cuestionado el futuro de los servicios de streaming.

Sin embargo, los positivos resultados de Disney deberían ayudar a devolver la confianza de los inversores a este sector.

No solo aumentó la cantidad de suscriptores de pago de Disney+ en 11,8 millones (37 % interanual), superando las expectativas de los analistas de alrededor de 7 millones, sino que la compañía también pronosticó un mayor crecimiento de las suscripciones en la segunda mitad de su año.

En respuesta a estos positivos resultados, esta mañana el precio de las acciones de Disney sube casi un 8 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico diario de The Walt Disney Co. Rango de fechas: 10 de junio de 2021 – 9 de febrero de 2022. Fecha de captura: 10 de febrero de 2022. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico semanal de The Walt Disney Co. Intervalo de fechas: 9 de agosto de 2015 – 9 de febrero de 2022. Fecha de captura: 10 de febrero de 2022. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Invertir con Admirals

Con una cuenta Invest.MT5 de Admirals, puedes comprar acciones de Disney y más de 4300 acciones de 15 de las bolsas de valores más grandes del mundo. Además, si tienes una cuenta Invest.MT5 puedes beneficiarte de:

La posibilidad de abrir una cuenta con un depósito mínimo de solo 1 €

¡Uso gratuito de la plataforma de trading número uno del mundo, MetaTrader 5!

Acceso exclusivo a nuestro portal Premium Analytics, donde encontrarás las últimas noticias del mercado y conocimientos técnicos.

Haz clic en el siguiente banner para registrarte y conseguir una cuenta hoy:

Invierte en los mejores instrumentos del mundo Miles de acciones y ETFs a tu alcance EMPIEZA A INVERTIR

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente: