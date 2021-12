Cambios en la cúpula de Inditex y Twitter

El mundo entero sigue pendiente de la evolución de la nueva variante del Covid-19 surgida en Sudáfrica que no solo está haciendo crecer la incertidumbre en torno a la situación de la pandemia a nivel global, sino que también está afectando gravemente a los mercados financieros ante los temores de que durante los próximos meses el mundo pueda enfrentarse a una nueva ola de coronavirus a nivel mundial.

Si bien es cierto que por el momento no se tienen muchos datos fiables con respecto a esta nueva variante, los diferentes países ya están tomando medidas como la cancelación de las conexiones aéreas con los países afectados ante los temores de que las vacunas existentes no puedan hacer frente a la nueva cepa conocida como Ómicron. En una reciente entrevista publicada en el Financial Times, el CEO de Moderna Stéphane Bancel, ha indicado que las vacunas ya existentes podrían ser menos efectivas ante esta nueva variante, por lo que estas podrían ser modificadas durante el próximo año.

Por el momento, si nos centramos en los mercados financieros, podemos observar que sectores clave como el sector aéreo y el turístico se están viendo muy penalizados en bolsa. El dólar estadounidense, también está siendo uno de los grandes afectados en esta situación ya que la nueva variante podría plantear problemas en los planes de la Reserva Federal durante los próximos meses, siendo el Yen japonés y el Franco Suizo los grandes beneficiados.

Por otro lado, la atención de los mercados financieros también se está centrando en los cambios en la dirección de gigantes como Twitter e Inditex después de que sus respectivos CEO hayan anunciado su salida. Durante la sesión de ayer, conocimos que Jack Dorsey abandona su puesto de CEO en Twitter en favor de Parag Agrawal con efecto inmediato tras una reunión de la junta directiva. Este cambio en la dirección fue recibido en las bolsas con un descenso del 2,74%.

Durante la sesión de hoy, hemos conocido que Pablo Isla dejará su cargo el próximo mes de abril en favor de la hija del fundador del grupo Amancio Ortega. Marta Ortega, asumirá el mando el próximo mes de abril culminando así el cambio generacional iniciado tras la salida de su padre en el año 2011. Debido a la incertidumbre generada en torno a este tipo de cambios, tras conocerse esta noticia las acciones de Inditex han llegado a ceder en torno a un 5% a lo largo de la sesión.

Técnicamente hablando, tal y como podemos observar en el gráfico diario en las últimas sesiones podemos observar cómo tras los dos fuertes gaps bajistas el precio ha perdido varios importantes niveles de soporte representados por la franja roja superior, la línea de tendencia alcista de medio plazo y la media de 200 sesiones en rojo, llevando al precio a niveles cercanos a los 28,20 euros por acción. La pérdida de este nivel de soporte, abriría las puertas a una mayor corrección en busca de la franja roja inferior. Por el contrario, si el precio es capaz de mantener esto niveles, podríamos encontrarnos con un rebote en un intento de cerrar el gap actual.

Fuente: Gráfico diario de Inditex de la plataforma MetaTrader 5 de Admirals. Rango de datos: desde el 15 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. Realizado el 30 de noviembre de 2021 a las 11:25 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan los rendimientos futuros.

Evolución de los últimos 5 años:

2020: -17,20%

2019: 40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: 2,33%

