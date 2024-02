Las actas del FOMC y el informe del 4T 2023 de Nvidia, en el foco

Febrero 21, 2024 13:50

Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se publicarán hoy, serán objeto de escrutinio en busca de pistas sobre cuándo podrían darse nuevos recortes. Sin embargo, los costes de endeudamiento no son el único punto reseñable de hoy, pues el Gobierno de EE. UU. podría iniciar un cierre parcial a menos que se apruebe un presupuesto o medidas provisionales para el gasto antes del 1 de marzo.

Por otro lado, el informe de resultados del 4T de 2023 de Nvidia es otra noticia clave para traders e inversores, ya que la empresa estadounidense ha superado a Alphabet (Google) y Amazon en términos de capitalización bursátil, situándose en el cuarto puesto mundial sólo por debajo de Microsoft, Apple y Saudi Aramco.

Las actas del FOMC, a escrutinio

Una mayoría aplastante de 86 de 104 economistas en una encuesta de Reuters reveló que la Fed recortará por primera vez la tasa de fondos en el 2T de 2024.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de recortes ha disminuido hasta el 8,5 % y el 30,7 % para marzo y mayo, respectivamente. Con la improbabilidad de que se dé algún recorte, el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue experimentando presión.

Resultados del 4T de 2023 de Nvidia

Los analistas del mercado se centrarán en el próximo informe de resultados del cuarto trimestre de 2023 de Nvidia. El valor de la acción del fabricante de chips estadounidense ha despegado casi un 40 % este año, y los expertos esperan que el informe muestre unos ingresos de 20 400 millones de dólares para el trimestre de enero, lo que supone un aumento del 240 % anualizado, con un beneficio por acción de 4,59 dólares. Sin embargo, algunos analistas sugieren que tales repuntes no se mantendrán a medio plazo.

Ventas minoristas de Nueva Zelanda 4T de 2023

Statistics New Zealand publicará el jueves su informe de ventas minoristas correspondiente al 4T de 2023 y los economistas esperan que se mantengan estables, al igual que el año pasado. Los cambios en las ventas minoristas se suelen tomar como un indicador importante del gasto de los consumidores.

A finales de enero, un informe de Statistics NZ mostraba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había retrocedido aún más en el 4T de 2023, situándose en el 0,5 % trimestral, en línea con las previsiones de los analistas y cayendo aún más desde el 1,8 % del trimestre anterior.

Los responsables del BoE debaten sobre la política de tipos

El gobernador del BoE, Andrew Bailey, expresó su conformidad a los miembros del Parlamento sobre las previsiones de los inversores que sugieren recortes de tipos en 2024. En sus declaraciones ante el Comité del Tesoro, Bailey señaló lo siguiente: "me siento inclinado hacia una perspectiva de recortes, pero eso no quiere decir cuándo ni de cuánto. No queremos apoyar la curva del mercado. No estamos efectuando una predicción de cuándo o de cuánto (recortaremos tipos). Pero no es descabellado que el mercado lo piense".

Por su parte, el subgobernador del BoE, Ben Broadbent, expresó su disconformidad con que todas las pruebas apunten en esta dirección, subrayando que el crecimiento de los salarios y la inflación de los servicios duplican la tasa que acompañaría a una inflación resiliente. Broadbent sugirió que el crecimiento salarial podría seguir descendiendo en los próximos meses.

