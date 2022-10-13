أخبار التداول للمبتدئين - هل عليك استخدام سجل أخبار التداول؟

تشرين الأول 14, 2022 01:32

في هذه المقالة ، سوف تقرأ عن مزايا الاحتفاظ بسجل لأخبار التداول.

حدد أهدافك المالية الحالية والمستقبلية.

علق على رد فعل السوق على أحداث التداول.

قم بتطوير سيناريوهات التداول بناءً على ملاحظاتك.

أضف تذكيرات حول أحداث التداول التي تهمك.

يضيف التداول على الأخبار المالية الكثير من القيمة في تداولاتك. بينما تحكي هذه الإحصائيات جزءًا من القصة، إلا أنها لا تحتوي على التفاصيل اليومية لكيفية الوصول إلى هذه الأرقام. في المستقبل من المحتمل أن تكون ممتنًا حقًا للملاحظات في دفتر يومياتك.

لبدء تسجيل اليوميات، حدد أولاً معدل تكرار صفقاتك. ربما تريد الاحتفاظ بسجل يومي أو سجل أسبوعي لتدوين ملاحظاتك. يعتمد ذلك على توقيت كل حدث إخباري يثير اهتمامك ومقدار الوقت المتاح لك لإدخال الإدخالات.

إذا كان المحصلة النهائية عبارة عن ملخص، فإن دفتر يوميات تداول الأخبار الخاص بك هو القصة الكاملة لمتى وكيف ولماذا حققت أداءاً عالي أو منخفض.

حدد أهدافك المالية الحالية والمستقبلية

الخطوة الأولى هي تحديد أهدافك الحالية وتحديثها وفقًا لتقدمك ونتائجك. جلسة تحديد الأهداف الفصلية ونصف السنوية والسنوية هي أحد الخيارات.

تتضمن الأهداف المالية مقدار الأموال التي تنوي استثمارها ونطاق العائد المستهدف، على سبيل المثال، استثمار أولي بقيمة 200 دولار أمريكي في الربع الأول مع عائد متوقع بنسبة 3-5 في المائة. يجب أن تتداول دائمًا بأموال يمكنك تحمل خسارتها لأن التداول ينطوي على مخاطر. بعد ذلك، اضبط الأرقام وفقًا لأدائك.

علق على رد فعل السوق على أحداث التداول.

يحتوي كل حدث تداول على إجماع في السوق يحتوي على معلومات مفيدة حول توقعات المحللين. على سبيل المثال ، عندما تصدر المملكة المتحدة أحدث أرقامها للنمو الاقتصادي ، يكون ذلك حدثًا مهمًا وضع المحللون توقعات حوله.

يمكن الاطلاع على أخبار التداول المحركة للسوق وتوقعات السوق على مفكرة تداول Admirals.

قم بتطوير سيناريوهات التداول بناءً على ملاحظاتك.

يمكن أن تكون ملاحظاتك حول كيفية تفاعل السوق مع كل حدث معلومات قيمة عند إنشاء سيناريوهات التداول.

هل كانت هناك مفاجآت في النتائج؟ إذا كان الأمر كذلك، فلاحظ كيف كان رد فعل السوق وكم تغيرت الأسعار وفي أي اتجاه. هل كانت النتائج متطابقة أو قريبة من أهداف المحللين؟ لاحظ كيف كان رد فعل المتداولين الآخرين وما إذا كانت الأسعار قد تغيرت.

يمكن أن يساعدك تطوير السيناريوهات السلبية والإيجابية والحيادية على معرفة مكان إضافة وقف الخسارة على صفقاتك وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

قد ترغب في تتبع مقاييس مثل مخططات التحليل الفني التي استخدمتها أثناء التداول والتقاط لقطات شاشة لإضافتها إلى دفتر يومياتك كتذكير.

يمكن أن يكون تدوين أي أدوات استخدمتها مفيدًا في المستقبل عندما تجهد عقلك في محاولة لتذكر ... ماذا كان يسمى هذا المكون الإضافي؟

نصيحة أساسية: من المفيد إيجاد الوقت لتدوين ملاحظات حول ردود فعل السوق.

لاحظ أحداث أخبار التداول المهمة

يوجد في السوق بالفعل مجموعة من أحداث أخبار التداول المهمة ، ويعود الأمر إلى حكمك على الأحداث التي تجدها مثيرة للاهتمام. يعتمد الكثير على خبرتك ومعرفتك. كمبتدئ ، قد ترغب في حضور ندوات Admirals التعليمية على الويب لاكتساب بعض المعرفة الأساسية قبل البدء في التداول.

كقاعدة عامة، تتضمن الأحداث الرئيسية التي تحرك السوق تقارير الناتج المحلي الإجمالي، وتقارير التوظيف، وتقارير الإنتاجية الصناعية، ومعايير أداء قطاع الخدمات، وقرارات سعر الفائدة للبنك المركزي وبيانات السياسة النقدية. هناك الكثير لاكتشافه. بمجرد أن تقرر أي منها يثير اهتمامك ، قم بإضافتها إلى التقويم وسجل التداول الخاصة بك.

ملاحظات إضافية للمستقبل يمكن أن تضيف في سجلك المحلل المفضل لديك، ومصادر الأخبار الموثوق بها.

قم بجدولة تذكيرات حول أحداث التداول عالية التأثير

يعد التوقيت مهمًا عند التداول في الأحداث الإخبارية ، حيث قد تتحرك الأسعار قبل وأثناء وبعد إصدار تقرير اقتصادي للجمهور. تمنحك جدولة التذكيرات قبل أيام قليلة من تقرير المعيار القياسي وقتًا لتطوير سيناريوهات التداول الخاصة بك والقيام بأبحاثك.

باختصار ، تعد أحداث أخبار التداول مكونًا رئيسيًا في هيكل السوق ، ومن المفيد تدوين تجاربك في دفتر يوميات (سجل) لدعم استراتيجياتك وروتينك في التداول.

هل التداول على الأخبار يثير اهتمامك؟ تعّرف على كيفية عملها من خلال ندواتنا المجانية عبر الإنترنت حيث يمكنك مقابلة المتداولين الخبراء والتفاعل معهم ومشاهدة جلسات التداول الحية.

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