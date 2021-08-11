Результаты SoftBank превзошли ожидания аналитиков

Август 11, 2021 14:20

Вчера японская транснациональная корпорация Softbank Group Corporation опубликовала свои результаты.

Из квартального отчета стало известно, что выручка оказалась выше прогнозируемой. Более высокий доход стал результатом того, что прибыль на акцию составила 407,86 иен по сравнению с ожидаемым падением данного показателя на 52,95 иен.

Однако, несмотря на хорошие результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков, компании пока не удается убедить в своем успехе инвесторов.

Медвежье давление на акции и не внушающие оптимизма перспективы развития компании наблюдались еще с середины марта 2021 года. Предпринятые правительством Китая меры в отношении технологического сектора, негативно влияет на ее инвестиционный фонд Vision Fund.

В результате Softbank решил сократить и/или прекратить свои инвестиции в Китай.

Давление, оказываемое китайским правительством на технологических гигантов страны, включает:

Штраф в размере 18,23 млрд юаней, выданный Alibaba за злоупотребление доминирующим положением.

Розничные продавцы больше не могут использовать приложение Didi для размещения своих заказов. Didi также называют «китайским Uber».

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Обязательство Meituan, компании, аналогичной Deliveroo в Китае, улучшить условия труда своих рабочих.

Давление на индустрию видеоигр, названную «духовным опиумом», серьезно влияет на такие компании, как Tencent.

Источник: Admirals MetaTrader 5, 9984.JP, Daily – Диапазон данных: 13 ноября 2020 г. по 11 августа 2021 г. по состоянию на 11 августа 2021 г. в 10:00 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



На приведенном выше дневном графике продемонстрировано изменение цены акций Softbank Group Corporation с 13 ноября 2020 года.

На этом графике отчетливо виден медвежий канал шириной примерно 700 иен, внутри которого акции торговались в течение последнего квартала после резкого падения. Обвал цены произошел после принятия правительством Китая ответных мер в отношении гигантов технологического сектора.

Интересно, насколько точно индикатор RSI выделил это значение, ставшее сигналом для покупки в зоне перепроданности.

В настоящее время цена акции составляет 6700 иен, торгуяcь близко к уровню поддержки на уровне 6500 иен, а значение индикатора RSI составляет 33 пункта, что очень близко к зоне перепроданности.

Идея использовать этот уровень поддержки в качестве ориентира интересна, поскольку этот исторический уровень неоднократно использовался трейдерами для повторного входа на рынок, особенно в течение последнего квартала 2020 года.

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