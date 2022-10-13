Торговля Uber на фоне роста популярности райдшеринга

Октябрь 13, 2022 15:08

Акции компании Uber упали более чем на 50% от уровня рекордного максимума в 63,00 доллара США, зафиксированного в феврале 2021 года.

С ослаблением ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, и возвращением социальных условий к норме последние результаты деятельности Uber рисуют интересную картину.

Узнайте, как торговать акциями Uber, ниже.

Акция: Uber Technologies Inc Символ на счете Invest.MT5: UBER Дата идеи: 11 октября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $28,00 Целевой уровень: $46,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Uber сообщает о впечатляющем росте популярности услуги райдшеринга

По мнению аналитиков Morgan Stanley, цена акций Uber вырасти вдвое, поскольку недавние изменения в структуре затрат компании, вероятно, помогут ускорить ее рост. Аналитики ссылаются на заявление Uber о том, что рост популярности Uber X и доступность в новых регионах приведет к увеличению количества заказов на поездки на 50% и 15% соответственно.

Интересно, что почти половина от общего количества заказов по всему миру приходится на 10% топ-пользователей Uber. Поэтому команда менеджеров Uber сосредоточилась на новых продуктах, которые могут помочь увеличить доход от других 90% его пользователей. К новым продуктам Uber относятся совместные поездки (райдшеринг) с другими пользователями, предложения для тех, у кого есть домашние животные, и так далее.

Еще один продукт, который также может способствовать росту Uber, – это доставка еды. Во втором квартале года у службы доставки Uber, Uber Eats, было больше заказов, чем у службы такси. Это подразделение достигло 7% роста в годовом исчислении.

Раньше Uber зачастую не хватало достаточно водителей для удовлетворения спроса, особенно во время пандемии. Недавно компания объявила о значительном увеличении количества водителей. Это может сократить время ожидания для пользователей, что, вероятно, повысит удовлетворенность клиентов.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что 72% водителей Uber в США заявили, что одной из причин, по которой они стали водителями Uber, являются инфляция и подорожание жизни. Учитывая, что инфляция еще какое-то время будет оставаться высокой, число водителей может продолжить расти.

Источник: TipRanks , 11 октября 2022 г.

Некоторые положительные данные отражены в прошлых показателях выручки компании, которая росла ежеквартально, начиная с первого квартала 2021 года. Однако необходимо учитывать серьезные препятствия в виде угрозы рецессии и сокращение потребительских расходов, что может негативно повлиять на выручку, прибыль и общую цену акций.

Акции Uber: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Uber, 3 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Uber составляет 75,00 долларов США, а самая низкая – 16,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Uber составила 46,25 доллара США.

Источник: TipRanks, 11 октября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Uber

Пример торговой идеи акциями Uber может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 28,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 46,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Uber:

Если цель достигнута = 180,00 долларов США прибыли ($46,00 - $28,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в этом году акции Uber упали почти на 70% от уровня рекордных максимумов.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admiral Markets вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Uber составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Uber за 4 шага

С Admiral Markets Вы можете покупать акции таких компаний, как Uber, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admiral Markets, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admiral Markets. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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