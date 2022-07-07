Торговля Ford на фоне роста доли компании на рынке электромобилей

Июль 07, 2022 11:50

Акции электромобилей когда-то были самой популярной темой среди инвесторов, отдающих предпочтение технологическому сектору. Поскольку баланс рынка сместился в сторону активов с более высокой доходностью, некоторые акции производителей электромобилей теперь торгуются на уровнях своих исторических минимумов.

В то время как многие инвесторы сосредоточились на акциях Tesla, некоторые исследования показывают, что есть другие производители автомобилей, которые за несколько ближайших лет могут превзойти Tesla по доле на рынке электромобилей.

Одной из таких компаний является Ford. Узнайте больше о перспективах электромобилей Ford и о том, как торговать акциями компании, ниже.

Акция: Ford Motor Company Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: F Дата идеи: 5 июля 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $12,50 Целевой уровень: $18,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Ford?

Согласно исследованиям старших автомобильных аналитиков Bank of America, к 2025 году доля на рынке электромобилей Tesla существенно сократится. Это станет плюсом для известных производителей автомобилей, таких как General Motors и Ford, которые располагают гораздо большим ассортиментом новых электромобилей и дистрибьюторской сетью для их продажи.

Ожидается, что к 2025 году доля рынка Ford составит около 15%, по сравнению с примерно 6% в настоящее время. Рост спроса на электромобили неоспорим, что подтверждают прогнозы от LMC Automotive ниже.

Источник: LMC Automotive via CNBC

Исследование Bank of America также подчеркивает, что Илон Маск, возможно, упустил шанс обогнать традиционную автомобильную промышленность, поскольку продукты внедряются слишком медленно и в ограниченном ассортименте.

Исследования также говорят о том, что акции Ford всегда были дешевыми по сравнению с остальным рынком на основании показателей соотношения текущей и будущей цены к прибыли (P/E). Хотя Ford может и является одной из лучших компаний согласно этим показателям, но это лишь потому, что недавний обвал цен восстановил баланс акций по коэффициенту P/E, и теперь его значение более подходит для традиционного автопроизводителя.

Тем не менее, аналитики Citigroup считают, что Ford движется в правильном направлении, планируя выпуск электромобилей в ближайшем будущем. Они также подчеркивают, что акции компании могут хорошо отреагировать на благоприятные циклические изменения в автомобильном секторе.

Акции Ford: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 7 из них рекомендуют покупать акции Ford, 9 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Ford составляет 32,00 доллара США, а самая низкая – 12,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Ford составила 18,81 доллара США, т.е. рост более чем на 66% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 5 июля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Ford

Пример торговой идеи акциями Ford может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 12,50 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 18,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Ford:

Если цель достигнута = 55,00 долларов США прибыли ($18,00 - $12,50 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admiral Markets вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Ford составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Ford за 4 шага

С Admiral Markets Вы можете покупать акции таких компаний, как Ford, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admiral Markets, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите Ford в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admiral Markets. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Ford?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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