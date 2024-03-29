Швейцарский национальный банк снизил процентные ставки: прогноз по швейцарскому франку

Март 29, 2024 19:24

Швейцарский франк — валюта, пользующаяся популярностью благодаря своей примечательной стабильности, наблюдающейся на протяжении многих лет. Швейцарский франк, принадлежащий одной из самых устойчивых экономик в Европе, а возможно, даже в мире, многими считается защитным активом во времена экономических потрясений.

На прошлой неделе Швейцарский национальный банк (SNB, ШНБ) удивил экономистов, неожиданно снизив процентные ставки. Пока большинство крупных центральных банков во всем мире еще обсуждают вопрос о снижении стоимости заимствований, политики ШНБ решили продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

В данной статье мы поделимся информацией о политике ШНБ, ее влиянии на швейцарский франк и прогнозах аналитиков.

ШНБ снизил процентные ставки

21 марта совет управляющих ШНБ объявил о своем решении снизить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.), базовая процентная ставка составила 1,5%. Решение ШНБ не подтвердило прогнозы экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые предположили, что ставки будут сохранены на прежнем уровне.

В заявлении по итогам встречи отмечалось, что «смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря тому, что борьба с инфляцией за последние два с половиной года оказалась эффективной. Вот уже несколько месяцев инфляция снова находится ниже 2% и, таким образом, находится в диапазоне, который ШНБ приравнивает к стабильности цен. Согласно новому прогнозу, инфляция, вероятно, также останется в этом диапазоне в течение следующих нескольких лет».

27 марта глава ШНБ Томас Джордан заявил, что снижение инфляционного давления позволило управляющему совету снизить процентные ставки. Комментируя денежно-кредитную политику ШНБ, Джордан отметил, что банк сократил размер баланса, что позволило ему справиться с инфляцией.

В тот же день вице-президент ШНБ Мартин Шлегель подтвердил, что у центрального банка Швейцарии нет целевого диапазона обменного курса швейцарского франка, и добавил, что «Национальный банк внимательно следит за обменным курсом и проводит валютные интервенции, если это нужно».

Прогнозы аналитиков в отношении швейцарского франка

Поскольку швейцарский франк часто добавляют в торговые портфели из-за его стабильности и силы, аналитики внимательно изучили решение ШНБ, пытаясь спрогнозировать его следующие шаги.

ING: в 2024 году возможны еще два снижения ставок ШНБ

В зависимости от глобальной экономической ситуации аналитики ING прогнозируют еще два снижения ставок ШНБ в этом году. В отчете, опубликованном 21 марта, они написали: «Если в международной экономической среде не произойдет никакого неприятного сюрприза, который приведет к новому резкому росту инфляционного давления, сегодняшний тон ШНБ и пересмотр прогнозов по инфляции в сторону снижения предполагают, что дальнейшее сокращение, весьма вероятно, произойдет в июне, что приведет к снижению ключевой ставки до 1,25%. Дальнейшее снижение ставок в сентябре также вероятно, но, очевидно, будет зависеть от прогнозов центрального банка по инфляции на тот момент».

Rabobank: Швейцарский франк, скорее всего, останется мягкой валютой

Валютные аналитики Rabobank, одного из крупнейших голландских банков, говорят о росте волатильности во время президентских выборов в США, что может повлиять на обменный курс швейцарского франка по отношению к другим основным валютам.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USD/CHF, Daily – Диапазон данных: 20 сентября 2023 г. – 28 марта 2024 г. по состоянию на 28 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

«Решение ШНБ снизить ставки в этом месяце, скорее всего, повысит вероятность того, что швейцарский франк будет использоваться в качестве валюты финансирования, особенно если ШНБ даст понять, что он готов снижать ставок так же, как и ЕЦБ в этом году. Хотя существует некоторая вероятность, при которой спрос на активы-убежища может вновь появиться в среднесрочной перспективе, и мы ожидаем, что волатильность повысится к концу года в связи с выборами в США. Тем не менее, на данный момент швейцарский франк, скорее всего, останется мягкой валютой. Мы перенесли наш предыдущий шестимесячный прогноз EUR/CHF на уровне 0,9800 на трехмесячный прогноз», — отметили они в своем отчете.

Société Générale: ШНБ привел франк к дальнейшему обесцениванию

Аналитики французского банка Société Générale отметили, что ШНБ снизил процентные ставки быстрее, чем Европейский центральный банк (ЕЦБ). В своем примечании для инвесторов они отмечают, что «взгляды участников рынка разделились, но вероятность снижения ставки была, учитывая значительное снижение инфляции в первом квартале. Отсутствие снижения означало бы, что инфляция не достигла целевого показателя. Даже после сегодняшнего снижения, первого с 2019 года, инфляция в Швейцарии по-прежнему прогнозируется в среднем на уровне 1,4% в этом году, 1,2% в 2025 году и 1,1% в 2026 году».

Источник: Admirals MetaTrader 5, USD/CHF, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2013 г. – 28 марта 2024 г. по состоянию на 28 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Поскольку ШНБ хочет увидеть снижение общей инфляции потребительских цен до целевого показателя в 2%, экономисты Société Générale предполагают, что еще одно снижение ставок может произойти в июне, в зависимости от рыночных условий. «Другими словами, не исключайте дальнейших сокращений, предпринимаемых для возвращения инфляции к целевому уровню. Следующее может состояться в июне. Глава Джордан заявил, что в случае необходимости банк снова скорректирует денежно-кредитную политику. Это рецепт устойчивого обесценивания франка», — отмечается в их отчете.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.