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  4. Выручка BioNTech выросла более чем на 12500% благодаря коронавирусу

Выручка BioNTech выросла более чем на 12500% благодаря коронавирусу

Август 10, 2021 14:25

Вчера немецкая компания BioNTech представила результаты своей деятельности за квартал. 

Аналитики ожидали, что выручка вырастет с 41,76 млн долларов в августе 2020 года до 3250 млн долларов, т.е. на 7600% за год.  

Однако ожидания не оправдались. Оборот компании составил 5 310 млн долларов, что почти вдвое превысило прогноз, а рост выручки составил 12 615%.  

Такой впечатляющий рост выручки не отразился на цене его акций, по крайней мере, так было вплоть до июля. 

В середине августа 2020 года акции BioNTech торговались около 80 долларов за акцию, приблизительно на том же уровне, что и в начале 2021 года. По состоянию на середину июля 2021 года стоимость акций составляла чуть более 200 долларов, а затем резко выросла. 

Некоторые аналитики уже заявляли, что результаты компании могут оказаться очень хорошими благодаря недавно подписанным компанией контрактам по распространению ее вакцины в развитых странах в виду трудностей с вакциной от AstraZeneca. 

Перспективы у компании довольно неплохие, благодаря продолжающейся борьбе с коронавирусом в развитых странах. Потребность в дополнительных дозах вакцины представляет собой отличные возможности для компании в будущем, особенно учитывая темпы распространения штамма «Дельта». 

В настоящее время цена акций BioNTech равняется 447 долларам, что на 450% больше, чем год назад. 

BioNTech Daily Chart

Источник: Admirals MetaTrader 5, BNTX, Daily – Диапазон данных: 9 марта  2020 г. по 10 августа 2021 г. по состоянию на 10 августа 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На приведенном выше графике мы видим ежедневное изменение цены акций BioNTech с 9 марта 2020 года. 

На нем четко видно невероятное бычье ралли за последний месяц. 

Восходящая направленность 20-дневной (синий), 50-дневной (зеленый) и 200-дневной (красный) экспоненциальных скользящих средних указывает на то, что в настоящее время власть на рынке принадлежит покупателям и что восходящий тренд продолжается. 

Однако после вчерашнего роста цены акций на 15% индикатор RSI находится рядом с 85 пунктами, указывая на перекупленность, а расстояние между ценой акций BioNTech и экспоненциальными скользящими средними очень велико. Эти сигналы могут указывать на неизбежную коррекцию. 

В ближайшие дни цена акций BioNTech может переживать сильную волатильность в свете очень положительных показателей фундаментального анализа, указывающих на недооцененную стоимость, и технического анализа, указывающих на неизбежную коррекцию. 

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Javier Oliván
Javier Oliván
Финансовый аналитик и контент-специалист, Admirals Spain

Хавьер – экономист, специализирующийся в сфере международной экономики. Имеет степень магистра в области международной торговли и огромный интерес к финансовым рынкам, на которых он занимается инвестициямя более 15 лет.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova