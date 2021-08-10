Выручка BioNTech выросла более чем на 12500% благодаря коронавирусу
Вчера немецкая компания BioNTech представила результаты своей деятельности за квартал.
Аналитики ожидали, что выручка вырастет с 41,76 млн долларов в августе 2020 года до 3250 млн долларов, т.е. на 7600% за год.
Однако ожидания не оправдались. Оборот компании составил 5 310 млн долларов, что почти вдвое превысило прогноз, а рост выручки составил 12 615%.
Такой впечатляющий рост выручки не отразился на цене его акций, по крайней мере, так было вплоть до июля.
В середине августа 2020 года акции BioNTech торговались около 80 долларов за акцию, приблизительно на том же уровне, что и в начале 2021 года. По состоянию на середину июля 2021 года стоимость акций составляла чуть более 200 долларов, а затем резко выросла.
Некоторые аналитики уже заявляли, что результаты компании могут оказаться очень хорошими благодаря недавно подписанным компанией контрактам по распространению ее вакцины в развитых странах в виду трудностей с вакциной от AstraZeneca.
Перспективы у компании довольно неплохие, благодаря продолжающейся борьбе с коронавирусом в развитых странах. Потребность в дополнительных дозах вакцины представляет собой отличные возможности для компании в будущем, особенно учитывая темпы распространения штамма «Дельта».
В настоящее время цена акций BioNTech равняется 447 долларам, что на 450% больше, чем год назад.
Источник: Admirals MetaTrader 5, BNTX, Daily – Диапазон данных: 9 марта 2020 г. по 10 августа 2021 г. по состоянию на 10 августа 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше графике мы видим ежедневное изменение цены акций BioNTech с 9 марта 2020 года.
На нем четко видно невероятное бычье ралли за последний месяц.
Восходящая направленность 20-дневной (синий), 50-дневной (зеленый) и 200-дневной (красный) экспоненциальных скользящих средних указывает на то, что в настоящее время власть на рынке принадлежит покупателям и что восходящий тренд продолжается.
Однако после вчерашнего роста цены акций на 15% индикатор RSI находится рядом с 85 пунктами, указывая на перекупленность, а расстояние между ценой акций BioNTech и экспоненциальными скользящими средними очень велико. Эти сигналы могут указывать на неизбежную коррекцию.
В ближайшие дни цена акций BioNTech может переживать сильную волатильность в свете очень положительных показателей фундаментального анализа, указывающих на недооцененную стоимость, и технического анализа, указывающих на неизбежную коррекцию.
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