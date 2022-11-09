Какая политика окажется успешной в вопросе сдерживания инфляции?

Ноябрь 09, 2022 12:51

Мы видим разные подходы к сдерживанию инфляции в мировой экономике в постпандемический период: от политики абсолютной нетерпимости Китая к COVID-19 до резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федерального резерва.

В случае с Китаем краткосрочное восстановление экономики сдерживалось введением карантина в ключевых промышленных областях, тогда как инфляция недавно находилась на уровне 2,1% (в годовом исчислении за октябрь). Вопреки общемировой тенденции уровень инфляции в Китае снижается, учитывая, что в сентябре он составил 2,8% в годовом исчислении. Хотя, возможно, это не тот результат политики страны в области общественного здравоохранения, которого ожидали, до сих пор стране удавалось избегать серьезного инфляционного давления, затронувшего другие страны.

Денежно-кредитная политика Китая остается адаптивной после того, как Народный банк Китая (НБК) расширил финансирование частного сектора, запустив программу количественного смягчения (QE). Программа количественного смягчения подразумевает выкуп облигаций частных предприятий на сумму около 34,52 млрд долларов США.

Сравните это с США, где в конце 2021 года выросла активность экономики, подстегнув инфляцию и создав условия для повышения процентных ставок на фоне роста цен.

Растущая инфляция усугублялась высокими ценами на сырую нефть и конфликтом в Украине, что дало Федеральной резервной системе возможность как можно быстрее начать ужесточение политики. Повышение процентных ставок на 0,75% в месяц стало новой нормой, но инфляция по-прежнему оказывает давление на экономику США и омрачает перспективы ее роста.

Судя по приведенным выше фактам, все сводится к одному вопросу: какое из двух зол выбрать, чтобы остановить рост инфляции, – замедление экономического роста или повышение процентных ставок?

Третий вариант наблюдается в Японии, где денежно-кредитная политика остается сверхаккомодационной, инфляция выросла до 3%, а ограничений экономического роста из-за COVID нет. Туристам теперь разрешено посещать Японию, что, как ожидается, принесет около 35 млрд долларов США экономической производительности – поток наличных денег, необходимый после двух лет ограничения поездок.

Постпандемическая экономика Великобритании демонстрирует большую уязвимость, проявляющуюся в виде высокой инфляции, роста процентных ставок и более слабого экономического роста. Более жесткая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, вероятно, повлияет на настроения рынка, а поддержка со стороны Европейского Союза больше невозможна после Brexit. С другой стороны, сектор занятости населения относительно устойчив, и зарплаты растут, хотя и не так быстро, как инфляция.

Европа столкнулась с высокими темпами инфляции, однако она медленнее, чем США, повышает процентные ставки, а это значит, что процентные ставки в еврозоне ниже, чем в США, что ставит евро в невыгодное положение по сравнению с долларом США. С другой стороны, экономика блока продолжает расти, а уровень безработицы остается относительно низким.

Только время покажет, какая политика окажется наиболее успешной в сдерживании инфляции. Каждая экономика уникальна, поэтому одна политика не подойдет для всех. Трейдеры должны внимательно следить за развитием событий, поскольку они влияют на валютные и фондовые рынки.

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