Во время выступления Лагард рынок ожидает услышать планы ЕЦБ по повышению процентных ставок в июле

Июнь 28, 2022 13:34

Во время сегодняшнего выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард инвесторы и трейдеры ожидают услышать подробности относительно повышения процентных ставок в Европе. Ожидания роста экономики и опасения по поводу инфляции остаются актуальными темами среди участников фондового и валютного рынков, поскольку те пытаются оценить степень влияния проблем, с которыми сталкивается еврозона.

Инфляция в еврозоне в мае достигла 8,1%, а это значит, что рост цен сильно превышает годовой целевой показатель ЕЦБ в 2%. Кристин Лагард намекнула, что повышение процентной ставки ЕЦБ может произойти уже 21 июля, во время следующего заседания банка. Ожидается, что основная ставка рефинансирования вырастет с нуля до 0,25%, и ЕЦБ также, вероятно, объявит о завершении своей текущей программы выкупа облигаций.

Поддержка евро?

Как только ЕЦБ поднимет процентные ставки в Европе, евро может заметно укрепиться по отношению к доллару США. Большая часть силы валюты зависит от роста ВВП. Экономический рост в еврозоне оказался довольно сильным в первом квартале, но перспективы роста во втором квартале были неясными из-за конфликта в Украине, который повлиял на энергетический рынок и настроения участников рынка.

Аналогичные шаги по повышению процентных ставок начались в США в апреле, где в настоящее время существуют опасность рецессии в связи с замедлением роста экономики на фоне повышения стоимости кредитов, цен на сырую нефть и другие сырьевые товары. Федеральная резервная система, похоже, не отрицает возможность сильной рецессии после проведения стресс-тестов в банковском секторе. Рецессия в США, вероятно, повлияет на перспективы роста еврозоны.

С экономической точки зрения, центральные банки начали тяжелую работу по перебалансировке денежно-кредитной политики, направленной на снижение уровня мирового долга для укрощения инфляции. Это привело к росту медвежьих настроений на фондовых рынках в течение последних двух недель, поскольку инвесторы торговали с учетом повышенного риска рецессии и новых препятствий для корпораций в отношении ликвидности.

Отчет NFP в пятницу

Занятость в США и ЕС остается на высоком уровне, хотя есть некоторые признаки сокращения числа новых рабочих мест. В эту пятницу будет опубликован отчет NFP с более подробной информацией о рынке труда в США.

Из других новостей: Австралия объявит о розничных продажах за май, которые, как ожидается, упадут с 0,9% в апреле до 0,4%. Как и многие другие страны, Австралия столкнулась с высокой инфляцией и вынужденным ужесточением денежно-кредитной политики, что может негативно отразиться на потребительских расходах.

Полезная информация

На какие инструменты влияет отчет NFP? Отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства или Non-Farm Payrolls (NFP) зачастую вызывает колебания валютных кросс-курсов с долларом США, а также золота. NFP также косвенно влияет на ожидания рынков относительно процентных ставок, поскольку слабый отчет о занятости населения может вынудить Федеральную резервную систему отложить повышение процентных ставок. Сильный отчет о занятости в условиях высокой инфляции может привести к повышению процентных ставок.

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