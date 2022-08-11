Торговые новости для начинающих: Как управлять рисками в торговле на Форекс?

Август 11, 2022 18:02

Каждый торговый день отмечается множеством финансовых событий, которые иногда могут сбивать с толку, поэтому для начинающих трейдеров Форекс приоритетной задачей является использование надежных источников новостей и анализ мнений экспертов.

Помимо прочего, чтение финансовых новостей помогает понять состояние экономики и национальной валюты. Точно так же инвесторы фондовой биржи могут следить за событиями в публичных компаниях. Те, кто предпочитает этот тип фундаментального анализа, нередко основывают свои торговые и инвестиционные решения на новостных событиях, при этом крайне важно уделять такое же внимание управлению рисками.

Управление рисками — отличный способ адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям, в которых нельзя ничего знать наверняка. Если вы поймете это с самого начала, вы не будете так сильно переживать за будущие результаты во время торговли и инвестирования. Да, существуют исторические данные, которые помогают лучше понять движение активов, и автоматически строящиеся графики, использующие статистику для прогнозирования и моделирования потенциального направления движения цены, но что происходит, когда результат оказывается неожиданным?

Будьте готовы к неожиданностям

Секрет управления рисками заключается в том, чтобы ждать неожиданного.

Давайте разберем это на примере, в котором Великобритания собирается опубликовать свои последние результаты по ВВП за квартал. Проводя свои анализ, вы можете наткнуться на различные прогнозы рейтинговых агентств, таких как Moody's, или аналитиков, собранными информационными агентствами, такими как Reuters и Dow Jones News. Кроме того, государственные органы выпускают ежегодные прогнозы по экономическому росту, которые используются аналитиками при составлении прогнозов. Примеры рыночных прогнозов можно увидеть в нашем календаре Форекс, который доступен на веб-сайте Admiral Markets.

Как видно, всегда существует множество мнений, на которых вы можете основывать свои решения по торговле фунтом стерлингов во время публикации результатов экономического роста Великобритании. Несмотря на то, что для прогнозирования рынка нужен серьезный опыт, и результаты могут быть точными, всегда есть вероятность различий между ожиданиями и реальностью.

Если согласно прогнозу, экономика Великобритании выросла на 2% во втором квартале, а фактический результат составил 1,95%, этой разницы достаточно, чтобы вызвать опасения по поводу стоимости фунта стерлингов среди трейдеров Форекс. Возможно, трейдеры начнут массово продавать валюту, а это значит, что, хотя вы ожидали 2%-го роста и открыли длинную позицию по фунту стерлингов, валюта упала, потому что фактический результат оказался ниже ожидаемого.

Установка ордеров стоп-лосс

Нет никаких сомнений в том, что решение в описанной нами выше ситуации заключается в том, чтобы всегда устанавливать стоп-лосс, чтобы неожиданные продажи валюты не застали вас врасплох. Аналогичному тому, как существует множество мнений о результатах торгового или инвестиционного события, есть столько же мнений и о том, где лучше устанавливать ордера стоп-лосс.

Одни считают, что наиболее эффективным методом является установка стоп-лосса так, чтобы он находился не слишком далеко от уровня входа в позицию на случай чего-то неожиданного: идея заключается в том, чтобы выйти из сделки как можно скорее. Другой подход заключается в установке стоп-лосса на основе определенного процента, отражающего вашу склонность к принятию риска. Третий подход заключается в установке стоп-лосса рядом с уровнем последней поддержки инструмента.

Хеджирование позиции

Принцип хеджирования предполагает рассмотрение сделки с разных сторон. Предположим, что отчет Non-Farm Payrolls (NFP) будет опубликован завтра, и рынок ожидает, что отчет подтвердит сильный рост на рынке труда США. Справедливо предположить, что если фактические результаты будут соответствовать ожиданиям рынка, доллар США может вырасти.

С другой стороны есть вероятность того, что результаты не оправдают ожиданий.

Золото и доллар США имеют обратную корреляцию, то есть если доллар растет, цены на золото обычно падают. Эти активы считаются активами-убежищами и используются в качестве международных резервных инструментов. Доллар США пользуется преимуществом, когда экономика США демонстрирует признаки роста, например, при сильных показателях рынка труда. В этой ситуации трейдер может захеджировать свою позицию в долларах США, открыв позицию по CFD на золоту на своем торговом счете Admiral Markets.

В этом случае хеджирование будет заключаться в открытии длинной позиции (на покупку) золота и выставлении стоп-лосса по обоим активам. Если результаты NFP окажутся ниже ожидаемых, доллар США может упасть, и сделка закроется по стоп-лоссу. Между тем, золото может вырасти, поскольку трейдеры переключатся на драгоценный металл в качестве актива-убежища, и результат по торговой позиции будет таким, как вы ожидали.

Как видно из приведенных выше примеров, торговля требует исследований и ноу-хау, и Admiral Markets предлагают различные образовательные ресурсы, вебинары и анализ рынка, которые понадобятся вам для начала работы.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.