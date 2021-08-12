Неоднозначные результаты деятельности компании eBay
Вчера были представлены результаты гиганта интернет-ритейла eBay.
На прошлой неделе цена акций eBay находилась под сильным давлением и подешевели более чем на 11% после того, как 29 июля Amazon опубликовала разочаровывающие результаты. Они оказали негативное влияние на акции других компаний, работающих в сфере электронной коммерции.
В апреле компания eBay предупредила, что ожидает замедления роста своей деятельности по мере проведения программ вакцинации, возобновления работы предприятий и снятия социальных ограничений.
У аналитиков было достаточно причин обратить внимание на результаты компании с учетом процесса консолидации, который переживает компания. Она сосредоточилась на своей основной деятельности, уделяя минимум внимания другим бизнес-инициативам, таким как:
Продажа StubHub, вторичного рынка билетов на спортивные и музыкальные мероприятия, а также на другие мероприятия, за более 4 млрд долларов в 2019 году.
Продажа большинства подразделений в Южной Корее примерно за 3 млрд долларов.
Стратегия генеральным директором eBay Джейми Ианноне для предотвращения падения доходов заключалась в попытке увеличить их за счет рекламы и комиссий за проведение онлайн-платежей.
Конечный результат в этом квартале был несколько парадоксальным.
Несмотря на выручку в размере 2,67 млрд долларов, что на 10% меньше прогнозируемой суммы, благодаря сокращению издержек, прибыль на акцию увеличилась, достигнув 0,99 доллара по сравнению с ожидаемыми 0,96 доллара.
Источник: Admirals MetaTrader 5, EBAY, Daily – Диапазон данных: 10 марта 2021 г. по 12 августа 2021 г. по состоянию на 12 августа 2021 г. в 10:00 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенной выше диаграмме показано ежедневное изменение цены акций eBay с 10 марта 2020 года.
На графике видно, как с середины ноября 2020 года цена акций eBay торговалась в боковом диапазоне в рамках бычьего канала шириной примерно 14 долларов.
Трейдеры использовали индикатор RSI для фиксации прибыли, а в восходящих циклах использовали 10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (оранжевого цвета) для повторного входа на рынок.
В последние дни цена акции eBay приблизилась к уровню сопротивления бычьего канала, а индикатор RSI сигнализирует о перекупленности. Трейдеры интерпретируют эти данные в качестве сигналов для сбора прибыли и повторного входа на рынок на уровне 100- дневной экспоненциальной скользящей средней (красного цвета).
Будет интересно наблюдать за поведением рынка в первые часы торговой сессии сегодня, поскольку цены на акции eBay могут сильно колебаться. Хорошие результаты прибыли на акцию могут быть использованы для роста цены на рынке к уровню сопротивления канала.
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