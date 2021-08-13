Волшебство Disney проявилось в результатах компании за квартал
Вчера были представлены результаты Disney за второй квартал 2021 года.
Аналитикам было интересно узнать, как проявилась себя компания в квартале, когда распространение коронавируса снова набрало обороты, учитывая, что доходы за первый квартал были неутешительными.
Однако компания удивила рынок и представила, так скажем, волшебные результаты.
В этом квартале Disney оказалась под большим давлением из-за замедления процесса вакцинации, что значительно снизило выручку тематических парков компании.
Кроме того, из-за пандемии компания решила сосредоточиться на востребованных стриминговых сервисах – платформе Disney +, прямом конкуренте таких гигантов отрасли, как Netflix и HBO.
В представленном ежеквартальном отчете компания объявила, что платформа Disney + превзошла все прогнозы: она насчитывает 116 млн платежеспособных клиентов.
Кроме того, несмотря на неблагоприятную ситуацию, в которой находятся тематические парки, впервые за пять кварталов прибыль компании увеличилась и составила 356 млн долларов.
Для сравнения, убытки во втором квартале 2020 года составили 1900 млн долларов.
Акции компании выросли на 5%, превысив отметку в 188 долларов за акцию.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DIS, Weekly – Диапазон данных: 26 января 2020 г. по 13 августа 2021 г. по состоянию на 13 августа 2021 г. в 10:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше графике показано еженедельное изменение цены акций Disney с 26 января 2020 года.
На нем видно, как с начала 2021 года акции Disney находятся в консолидации.
Это обычное явление после периода сильного роста, как, например, бычьего ралли, в котором акции Disney находились с марта 2020 года, когда акции торговались на уровне около 75 долларов и превысили отметку в 200 долларов в начале 2021 года.
С тех пор цена акций Disney была немного нестабильной. Трейдеры искали точки для повторного входа на рынок, например, уровень поддержки, расположенный в области уровня восстановления Фибоначчи 23,6, близком к 170 долларам.
Тем не менее, результаты компании могут стать стимулом для трейдеров, вернуть акции в восходящий тренд, чтобы те попытались обновить исторические максимумы, преодолев психологический барьер в 200 долларов за акцию.
Несомненно, в ближайшие дни стоит наблюдать за индикатором RSI – вероятно, появятся возможности для торговли короткими позициями.
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