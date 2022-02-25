Уолл-стрит переживает падение, а затем восстанавливается, пока нефть продолжает расти

Февраль 25, 2022 17:03

2022 год принес неопределенность на фондовые рынки, а вчера, после событий в Восточной Европе, высокая волатильность нанесла по ним очередной удар.

В среду после завершения торговой сессии в минусе все основные индексы Уолл-стрит снова упали на открытии торгов в четверг. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq подешевели на 1–2 % в начале торговой сессии.

Однако примечательно, что все три индекса завершили день с ростом на 0,28%, 1,5% и 3,34% соответственно после того, как во время сессии инвесторы вновь показали готовность идти на риск.

Поскольку растущая неопределенность охватывает мировые рынки, трейдеры и инвесторы должны быть готовы к увеличению волатильности, а вместе с ней и риска. Показателем недавнего всплеска волатильности является индекс волатильности CBOE (VIX), иногда называемый «индексом страха», который измеряет ожидаемую волатильность на основе цен опционов, входящих в состав S&P 500.

Волатильность считается высокой, когда значение VIX выше 20. Вчера индекс завершил день на уровне чуть выше 30.

Рост нефти и доллара США

Поскольку неопределенность привела к росту волатильности на фондовых рынках, цены на нефть и доллар США выросли.

Доллар США долгое время оставался фаворитом среди активов-убежищ в периоды рыночных потрясений, и вчера он ожидаемо подорожал. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к конкурирующим валютам, завершил день ростом на 0,93%, при этом в течение дня он поднимался на 1,6%.

Движение золота, еще одного популярного актива-убежища, во время вчерашней торговой сессии олицетворяло неуверенность и нерешительность царящие на рынках. Несмотря на то, что внутридневная цена почти достигла 1975 долларов США, что на 3,5% выше цены закрытия предыдущего дня, она завершила сессию на отметке 1903 доллара США, т.е. с небольшим убытком. Хотя за месяц цена на золото выросла почти на 6%.

Сырая нефть двигалась по восходящей траектории с момента падения в начале пандемии коронавируса в марте 2020 года. Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 80 долларов США, затем в 90 долларов США, а вчера поднялась выше 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года, практически достигнув отметки в 105 долларов за баррель в течение дня.

Тем не менее, в конечном итоге цена установилась и завершила торговую сессию на уровне 98,26 доллара США, прибавив 1,12% за день, и сегодня утром продолжила рост.

Цены на нефть поддерживаются растущим спросом в свете восстановления экономики, ослабления ограничений, введенных в связи с Covid-19, и особенно суровой зимы в северном полушарии. Что касается предложения, то члены ОПЕК+ постоянно сдерживали темпы производства, в то время как в цепочке поставок по-прежнему наблюдаются проблемы из-за пандемии.

Такой расклад привел к тому, что в течение последних месяцев сырая нефть набирала силу. Последний всплеск цен произошел в момент, когда напряженность в Восточной Европе достигла точки кипения.

Согласно статистическому обзору мировой энергетики за 2021 год, составленному компанией BP, в 2020 году на долю России приходилось более 12% мировой добычи нефти, а это значит, что любое нарушение или угроза прекращения поставок с ее стороны будет иметь серьезные последствия для мировых цен на нефть.

Рост неопределенности в то время, когда предложение нефти уже превышает спрос, вероятно, приведет к тому, что цены будут оставаться высокими и волатильными.

Помните, что в периоды высокой волатильности риски, связанные с торговлей, значительно выше. Крайне важно, чтобы трейдеры, выходящие на рынок в текущих обстоятельствах, применяли надлежащие методы управления рисками, как, например, обязательное использование стоп-лосса.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Brent, Daily – Диапазон данных: c 2 июня 2021 г. по 25 февраля 2022 г. по состоянию на 25 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: c 23 августа 2015 г. по 25 февраля 2022 г. по состоянию на 25 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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