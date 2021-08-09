Достигнет ли цена на нефть WTI уровня 60 долларов?

Август 09, 2021 15:10

После падения до минимумов, вызванных пандемией коронавируса, нефть West Texas Intermediate (WTI) начала бычье ралли.

Оно привело к росту цен на сырую нефть от минимумов в 6,50 доллара США, зафиксированных в апреле 2020 года, до 77 долларов США за баррель в начале июля этого года. Таким образом рост cоставил более чем 1000% всего за год.

Однако похоже, что рынок начинает подавать признаки истощения.

Резкое повышение цен на сырую нефть несет риск для каждой экономики на планете, поcкольку оказывает давление на инфляцию. Поэтому в июле ОПЕК объявила о мерах, предпринимаемых для увеличения добычи нефти, и попыталась замедлить рост цен.

Однако, опять же, именно пандемия коронавируса замедлила рост цен на нефть. Быстрое распространение нового и более опасного штамма омрачило перспективы спроса на нефть в будущем, поскольку население опасается введения новых ограничений.

Кроме того, на прошлой неделе предложение нефти значительно и неожиданно выросло, согласно отчету о запасах сырой нефти в США, опубликованному в среду Управлением энергетической информации (EIA).





Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, Weekly – Диапазон данных: 26 января 2020 г. по 9 августа 2021 г. по состоянию на 9 августа 2021 г. в 8:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике выше отражена недельная динамика цены на баррель нефти WTI.

В глаза сразу бросается факт того, что большую часть прошлого года цена следовала восходящей тенденции, на что указывают 5-дневная (коричневая), 10-дневная (оранжевая), 20-дневная (красная) и 50-дневная (зеленая) экспоненциальные скользящие средние.

Однако в течение последних недель они начали менять свой наклон и/или направление.

Расстояние между скользящими средними коротких периодов сокращается быстрее, чем между средними более длинных периодов. В результате этого они пересекаются, а трейдеры интерпретируют эти пересечения как сигналы на продажу.

Без сомнения, нефть WTI является одним из активов, волатильность которых на этой неделе может вырасти, поскольку некоторые трейдеры ищут новые уровни, на которых можно повторно войти на рынок в случае падения нефти. Начало нисходящего движения может произойти на психологической отметке в 60 долларов США за баррель – уровне, находящимся в области восстановления Фибоначчи 23,6.

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, сможете начать пользоваться индикаторами корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: