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Куда двинется цена на хлопок после восходящего тренда?

Август 16, 2021 15:55

Сможет ли цена фьючерсов на хлопок пробить уровень сопротивление в 97,50 долларов впервые почти за десятилетие?

После падения до минимумов в связи с пандемией коронавируса цена фьючерсов на хлопок продолжила следовать за восходящим трендом. 

Тем не менее, текущее ралли приближается к историческому уровню сопротивления в 97,50 долларов – ценовому значению, которого не наблюдалось с 2012 года. Сможет ли этот тренд сохраниться? 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, COTTON, Monthly – Диапазон данных: 1 февраля 1995 г. по 16 августа 2021 г. по состоянию на 16 августа 2021 г. в 22:00 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
График выше демонстрирует месячную динамику цены фьючерсов на хлопок. 

На нем ясно видно, как цены на это сырье формировали восходящий треугольник в долгосрочной перспективе, уровень сопротивления которого отмечен зеленой линией, расположенной на уровне 97,50 доллара. 

Это очень важный уровень сопротивления, отражающий максимумы 2012, 2014 и 2018 годов. 

Последний цикл роста цен на хлопковые фьючерсы начался в марте 2020 года, что можно увидеть по резкому наклону ряда бычьих свечей, выделенного двумя черными линиями. 
 
Только в феврале 2021 года бычьему ралли удалось пробить уровень сопротивления этого канала, хотя индикатор RSI использовался трейдерами как сигнал о перекупленности рынка и возврата товара к предыдущей фигуре графика. 
  
Сможет ли цена фьючерсов на хлопок пробить уровень сопротивление в 97,50 долларов впервые почти за десятилетие? 

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Автор перевода: Svetlana Scherbakova