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Новозеландский доллар продолжает дешеветь по отношению к доллару США. Продолжится ли этот тренд?

Август 02, 2021 16:25

Новозеландский доллар продолжает дешеветь по отношению к доллару США.

Слабость экономики США увеличивает давление на новозеландский доллар. 

В минувший четверг были опубликованы два негативных отчета, из-за чего доллар США ослаб. Отчеты касались количества новых обращений за пособием по безработице, которое оказалось на 5% выше, чем ожидалось рынком, и ВВП за второй квартал, который остался на уровне 6,5% по сравнению с ожидаемыми 8,5%. 

Кроме того, ухудшение ситуации с коронавирусом в стране вызывает негативные настроения по отношению к доллару США и снижает потенциал восстановления экономики страны. 

Ситуация в Новой Зеландии противоположна: хотя в стране практически нет новых случаев заболевания коронавирусом, строгие меры безопасности в отношении пассажиров и товаров при въезде в страну серьезно сказываются на экономике. 

Совсем недавно правительство Новой Зеландии издало указ о приостановлении авиаперевозок с Австралией после того, как там ухудшилась ситуация с коронавирусом. 

Всеобщее внимание теперь приковано к квартальному отчету о занятости населения в Новой Зеландии, который будет опубликован в следующую среду, 4 августа. 

Этот отчет может усилить давление на Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) относительно возможного повышения процентной ставки. Некоторые аналитики ожидали услышать о данном изменении еще в середине июля. 
 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Daily – Диапазон данных: 18 декабря 2020 г. по 2 августа 2021 г. по состоянию на 2 августа 2021 г. в 9:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На дневном графике NZD/USD выше видно, что с конца февраля пара сформировала нисходящий клин при нисходящем тренде. 

Этот паттерн характеризуется тем, что и поддержка, и сопротивление этой фигуры отмечают все более низкие уровни. Однако падение уровня сопротивления сильнее, чем падение уровня поддержки, при этом оба уровня движутся навстречу друг к другу. 

С 18 июня пара находится очень близко к уровню поддержки и не может восстановиться. В тот день перепроданность, на которую указывал индикатор RSI, послужила для трейдеров сигналом для закрытия своих позиций на продажу. 

После было несколько медвежьих атак, и им даже удалось временно пробить уровень поддержки, но без консолидации. 

На данный момент пара ищет новое направление, поэтому стоит следить за поддержкой в паттерне клина, расположенной вблизи ценового уровня 0,691. 

Если цене удастся оставаться выше этого уровня в течение нескольких дней, возможно, покупатели повторно откроют позиции по паре, надеясь на движение к верхней границе медвежьего клина, расположенной около уровня 0,715 доллара США за новозеландский доллар. 

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Javier Oliván
Javier Oliván
Финансовый аналитик и контент-специалист, Admirals Spain

Хавьер – экономист, специализирующийся в сфере международной экономики. Имеет степень магистра в области международной торговли и огромный интерес к финансовым рынкам, на которых он занимается инвестициямя более 15 лет.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova