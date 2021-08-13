Акции-мемы AMC выросли на 12% после открытия по ним короткой позиции хедж-фондом!

Август 13, 2021 13:40

Акции-мемы снова в центре внимания. Одним из фаворитов посетителей форума Reddit была компания AMC Entertainment Holdings. Акции компании недавно выросли на 12% в свете новостей о том, что хедж-фонд Odey Asset Management открыл короткую позицию по ее акциям, которые на этой неделе выросли почти на 30%, но сегодня опустились чуть ниже.

Розничные инвесторы, сфокусированные на акциях-мемах, часто находят компании, по акциям которых открыто очень много коротких позиций и попытаются организовать шорт-сквиз. Акции выросли более чем на 4000% от уровня минимумов текущего года до его максимумов.

Однако сейчас акции упали более чем на 60% от уровня максимумов, поэтому они чрезвычайно волатильны.





Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMC, Monthly – Диапазон данных: 1 декабря 2013 г. по 13 августа 2021 г. по состоянию на 13 августа 2021 г. в 8:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Акции AMC сейчас торгуются на интересном техническом уровне, пытаясь преодолеть максимумы 2014 и 2016 годов. Ценовой уровень $ 35,50 ранее выступал в качестве уровня сопротивления, но сейчас может превратиться в уровень поддержки.

Из-за чрезвычайной волатильности этих акций трейдерам стоит искать подсказок на более коротких таймфреймах, чтобы понять, восстанавливают покупатели контроль или нет.

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