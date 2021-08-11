Обновит ли цена на FTSE 100 16-месячный максимум?

Август 11, 2021 11:50

Индекс фондового рынка FTSE 100 потерял популярность за много лет до начала пандемии из-за Brexit. Однако многие аналитики отмечают, что сейчас это один из самых недооцененных фондовых индексов в мире.

Сам индекс даже не торгуется на уровнях, на которых он находился до начала пандемии, и не достиг еще рекордных максимумов, как большинство индексов фондовых рынков Европы, США и Азии. Похоже, это может измениться.

Цена торгуется очень близко к уровню 16-месячного максимума, и слабость британского фунта может помочь индексу пробить этот технический уровень сопротивления вверх.

Источник: Admirals MetaTrader 5, FTSE100, Weekly – Диапазон данных: 30 марта 2014 г. по 10 августа 2021 г. по состоянию на 10 августа 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Если цена сможет пробить уровень 7222, она сможет подняться до уровня исторических максимумов около 7900, т.е. движение вверх почти на 10%.

За этим индексом, безусловно, стоит следить, пока многие другие торгуются на повышенных уровнях.

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