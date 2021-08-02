Доллар США скорректировался до месячных минимумов

Август 02, 2021 14:40

На прошлой неделе позитивные настроения на финансовых рынках вынудили доллар скорректироваться до месячных минимумов. Инвесторы выбрали более рискованные валюты, поскольку фондовые индексы удерживали или пытались установить новые исторические максимумы, а индекс сырьевого рынка CRB зафиксировал новый максимум текущего бычьего цикла. На рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, и инвесторы выбирают более рискованные инструменты, отражая хорошую экономическую ситуацию.

USD

Экономические данные США были положительными. Годовой рост во втором квартале составил 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс потребительского доверия в стране составил 129,1 пункта, демонстрируя стабильность по сравнению с предыдущим месяцем, и оставаясь на уровне, близком к уровню периода до пандемии, что свидетельствует о значительном улучшении настроений среди населения. Продажи новых домов составили 676 тысяч в годовом исчислении, что ниже уровня в 724 тысяч в предыдущем месяце. Значительно более высокие цены делают покупку менее доступной, что отчасти является причиной падения покупательской активности. Индекс личных расходов потребителей отразил рост цен на 4,0% в годовом исчислении. Количество новых обращений за пособием по безработице снизилось с 0,42 млн до 0,40 млн за неделю.

Центральный банк США провел заседание, но никаких важных или неожиданных решений принято не было. Процентные ставки не были изменены, а выкуп активов на сумму 120 млрд долларов США в месяц продолжится в соответствии с программой стимулирующих мер, несмотря на высокую инфляцию в стране.

Новый штамм коронавируса продолжает распространяться быстрыми темпами во всем мире, при этом еженедельное среднее количество новых случаев увеличилось с 521 до 582 тысяч в день. Отрицательная динамика в США продолжилась: среднее число заболеваний в неделю увеличилось с 49 до 76 тысяч в день. Число вакцинированных человек в стране увеличилось с 341 млн до 345 млн, то есть всего на 4 миллиона больше, при этом никаких признаков к ускорению данного процесса нет, несмотря на рост числа новых случаев. В целом в США количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, выросло с 56,6% до 57,4% населения, то есть на 0,8% в неделю. В Литве этот показатель вырос с 48,2% до 50,5%, т.е. разница в 2,3%, что свидетельствует о восстановлении высоких темпов вакцинации, наблюдавшихся в июне. Интересно, что в Англии, где штамм Delta получил широкое распространение довольно рано, количество случаев заболевания в последние недели снижается, при этом еженедельное среднее значение упало с 40 000 до 28 000 в день.

Euro

Основная валютная пара EUR/USD отразила настроения доллара США и отскочила от уровня 1,175, поднявшись до 1,190, хотя в итоге завершила торговую неделю на уровне 1,187. Экономические данные по Европе оказались положительными и сигнализировали о дальнейшем восстановлении экономики после пандемии. Годовая инфляция в европейской экономике достигла 2,2%. Индекс делового доверия Ifo Германии составил 100,8 пункта, незначительно увеличившись с уровня 101,7 в прошлом месяце. Количество безработных сократилось на -91 тысяч, а уровень безработицы упал до 5,7% на рынке труда Германии. По предварительным данным годовой уровень инфляции в Германии в июне вырос до 3,8%. Пара EUR/USD завершила неделю ростом на 0,9%.

JPY

Важнейшая азиатская пара USD/JPY обесценилась и скорректировалась до уровня 109,4, хотя в итоге завершила неделю на уровне 109,7 пункта. Экономические данные включали в себя предварительные данные индексов PMI: в производственном секторе он составил 52,2 пункта, в секторе услуг – 46,4 пункта. В июне розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пара USD/JPY завершила неделю снижением на 0,8%.

GBP

Пара британский фунт/доллар в пятницу закрылась на отметке 1,398 пункта. Никаких важных экономических данных не публиковалось. Пара GBP/USD по итогам недели выросла на 1,1%.

Экономические события

Эта неделя начнется с публикации индекса PMI в производственном секторе и данные по розничным продажам в Германии. Во вторник важных данных не ожидается, а в среду будут опубликована информация по индексу PMI в сфере услуг и данные по розничным продажам в Европе. Заседание Банка Англии запланировано на четверг, а в пятницу все внимание будет обращено на данные по рынку труда США.

Согласно данным о настроениях рынка Admirals, 40% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 17 процентных пунктов ниже, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 52% инвесторов держат длинные позиции (рост на 34 процентных пункта). По паре GBP/USD 31% участников рынка ожидают роста (падение на 3 процентных пункта). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пары EUR/USD и GBP/USD, скорее всего, вырастут, а пара USD/JPY упадет. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.

Источник: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com