Доллар США скорректировался до месячных минимумов
На прошлой неделе позитивные настроения на финансовых рынках вынудили доллар скорректироваться до месячных минимумов. Инвесторы выбрали более рискованные валюты, поскольку фондовые индексы удерживали или пытались установить новые исторические максимумы, а индекс сырьевого рынка CRB зафиксировал новый максимум текущего бычьего цикла. На рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, и инвесторы выбирают более рискованные инструменты, отражая хорошую экономическую ситуацию.
USD
Экономические данные США были положительными. Годовой рост во втором квартале составил 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс потребительского доверия в стране составил 129,1 пункта, демонстрируя стабильность по сравнению с предыдущим месяцем, и оставаясь на уровне, близком к уровню периода до пандемии, что свидетельствует о значительном улучшении настроений среди населения. Продажи новых домов составили 676 тысяч в годовом исчислении, что ниже уровня в 724 тысяч в предыдущем месяце. Значительно более высокие цены делают покупку менее доступной, что отчасти является причиной падения покупательской активности. Индекс личных расходов потребителей отразил рост цен на 4,0% в годовом исчислении. Количество новых обращений за пособием по безработице снизилось с 0,42 млн до 0,40 млн за неделю.
Центральный банк США провел заседание, но никаких важных или неожиданных решений принято не было. Процентные ставки не были изменены, а выкуп активов на сумму 120 млрд долларов США в месяц продолжится в соответствии с программой стимулирующих мер, несмотря на высокую инфляцию в стране.
Новый штамм коронавируса продолжает распространяться быстрыми темпами во всем мире, при этом еженедельное среднее количество новых случаев увеличилось с 521 до 582 тысяч в день. Отрицательная динамика в США продолжилась: среднее число заболеваний в неделю увеличилось с 49 до 76 тысяч в день. Число вакцинированных человек в стране увеличилось с 341 млн до 345 млн, то есть всего на 4 миллиона больше, при этом никаких признаков к ускорению данного процесса нет, несмотря на рост числа новых случаев. В целом в США количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, выросло с 56,6% до 57,4% населения, то есть на 0,8% в неделю. В Литве этот показатель вырос с 48,2% до 50,5%, т.е. разница в 2,3%, что свидетельствует о восстановлении высоких темпов вакцинации, наблюдавшихся в июне. Интересно, что в Англии, где штамм Delta получил широкое распространение довольно рано, количество случаев заболевания в последние недели снижается, при этом еженедельное среднее значение упало с 40 000 до 28 000 в день.
Euro
Основная валютная пара EUR/USD отразила настроения доллара США и отскочила от уровня 1,175, поднявшись до 1,190, хотя в итоге завершила торговую неделю на уровне 1,187. Экономические данные по Европе оказались положительными и сигнализировали о дальнейшем восстановлении экономики после пандемии. Годовая инфляция в европейской экономике достигла 2,2%. Индекс делового доверия Ifo Германии составил 100,8 пункта, незначительно увеличившись с уровня 101,7 в прошлом месяце. Количество безработных сократилось на -91 тысяч, а уровень безработицы упал до 5,7% на рынке труда Германии. По предварительным данным годовой уровень инфляции в Германии в июне вырос до 3,8%. Пара EUR/USD завершила неделю ростом на 0,9%.
JPY
Важнейшая азиатская пара USD/JPY обесценилась и скорректировалась до уровня 109,4, хотя в итоге завершила неделю на уровне 109,7 пункта. Экономические данные включали в себя предварительные данные индексов PMI: в производственном секторе он составил 52,2 пункта, в секторе услуг – 46,4 пункта. В июне розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пара USD/JPY завершила неделю снижением на 0,8%.
GBP
Пара британский фунт/доллар в пятницу закрылась на отметке 1,398 пункта. Никаких важных экономических данных не публиковалось. Пара GBP/USD по итогам недели выросла на 1,1%.
Экономические события
Эта неделя начнется с публикации индекса PMI в производственном секторе и данные по розничным продажам в Германии. Во вторник важных данных не ожидается, а в среду будут опубликована информация по индексу PMI в сфере услуг и данные по розничным продажам в Европе. Заседание Банка Англии запланировано на четверг, а в пятницу все внимание будет обращено на данные по рынку труда США.
Согласно данным о настроениях рынка Admirals, 40% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 17 процентных пунктов ниже, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 52% инвесторов держат длинные позиции (рост на 34 процентных пункта). По паре GBP/USD 31% участников рынка ожидают роста (падение на 3 процентных пункта). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пары EUR/USD и GBP/USD, скорее всего, вырастут, а пара USD/JPY упадет. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.
Источник: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com
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