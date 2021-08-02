Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Банк Англии, Резервный банк Австралии и данные Nonfarm Payrolls

Август 02, 2021 13:10

Текущая неделя начнется с заявления по ставке Резервного банка Австралии (РБА) рано утром во вторник. Скорее всего, это окажет значительное влияние на рынок, учитывая, что большая часть населения Австралии снова находится в изоляции, темпы распространения вакцины были очень высокими, а австралийский доллар ослабел за последние несколько недель.

В четверг все внимание рынка будет приковано к отчету Банка Англии о денежно-кредитной политике и решению по процентной ставке. Британский фунт оставался одной из самых сильных валют в последние недели, поскольку ослабление ограничений, введенных в связи с карантином, совпало с значительным уменьшением числа новых случаев заражения коронавирусом. Рынки готовятся к тому, что банк повысит ставки раньше, чем планировалось.

Отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства (Nonfarm Payroll) будет опубликован в пятницу во второй половине дня. На прошлой неделе доллар США опустился ниже ценового диапазона, в котором он торговался недавно. Штамм «Дельта» быстро распространяется по США, что также может негативно сказаться на долларе.

Еженедельный календарь Форекс



Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5, предоставляемая Admirals.

Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!



Радар трейдера – Отчет Банка Англии о денежно-кредитной политике

В 12.00 по BST в четверг, 6 августа, Банк Англии опубликует отчет о денежно-кредитной политике и решение по процентной ставке. Некоторые члены комитета по денежно-кредитной политике центрального банка дали понять, что хотят начать отмену программы стимулирующих мер.

В Великобритании один из самых высоких показателей темпов вакцинации в мире, а недавно ограничения, введенные из-за пандемии, ослаблены. В то же время количество случаев заболевания коронавирусом снизилось, что говорит о возможном скором и мощном восстановлении экономики. Вероятно, Банк Англии одним из первых повысит процентные ставки.

Однако идея отмены программы стимулирующих мер не разделяется другими членами комитета, поэтому узнать общее мнение банка и решение по политике будет интересно.





Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: 26 ноября 2017 г. по 1 августа 2021 г. по состоянию на 1 августа 2021 г. в 7:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Показанный выше недельный график GBPUSD демонстрирует сильный восходящий тренд с марта 2020 года. В последнее время цена торговалась в диапазоне между двумя черными горизонтальными линиями поддержки и сопротивления.

Цена недавно отскочила от нижней границы диапазона. Трейдеры ожидают оптимистичного отчета Банка Англии, который поможет вернуть GBPUSD к верхней границе торгового диапазона.



Если вы готовы тоже стать участников рынка, просто откройте реальный торговый счет и попробуйте. Набор функций нашей платформы серьезно упростит вам торговлю, а также сделает ее более профессиональной. Нажмите на баннер, чтобы начать:

Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

Индексы мировых фондовых рынков продолжают торговаться неравномерно. Азиатские фондовые рынки продолжают падение после принятия китайским правительством жестких мер в отношении технологических компаний, акции которых котируются на бирже. Индексы европейских фондовых рынков также торговались в пределах торговых диапазонов.

Индексы фондовых рынков Nasdaq 100 и S&P 500 на прошлой неделе достигли новых рекордных максимумов после положительных данных сезона отчетов. Однако по мере окончания сезона отчетов в США рынок будет стараться найти новый триггер для того, чтобы поддерживать торговлю на высоких уровнях. Этому может поспособствовать Федеральная резервная система США или, вероятно, произойдет коррекция тренда.





Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 4 ноября 2020 г. по 1 августа 2021 г. по состоянию на 1 августа 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты S&P 500 за последние пять лет:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

На графике выше виден недавний тренд индекса S&P 500. Циклы и price action подчеркивают сильный восходящий тренд, при этом экспоненциальные скользящие средние также движутся вверх.

В последние месяцы участники рынка отдают предпочтение покупке на падении около уровней некоторых из этих скользящих средних. Однако по мере того, как сезон отчетов подходит к концу, будет интересно посмотреть, найдутся ли покупатели, ожидающие скачка вверх.

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, сможете начать пользоваться индикаторами корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: