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Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Банк Англии, Резервный банк Австралии и данные Nonfarm Payrolls

Август 02, 2021 13:10

Еженедельный обзор рынка: в центре внимания Банк Англии, Резервный банк Австралии и данные Nonfarm Payrolls

Текущая неделя начнется с заявления по ставке Резервного банка Австралии (РБА) рано утром во вторник. Скорее всего, это окажет значительное влияние на рынок, учитывая, что большая часть населения Австралии снова находится в изоляции, темпы распространения вакцины были очень высокими, а австралийский доллар ослабел за последние несколько недель. 

В четверг все внимание рынка будет приковано к отчету Банка Англии о денежно-кредитной политике и решению по процентной ставке. Британский фунт оставался одной из самых сильных валют в последние недели, поскольку ослабление ограничений, введенных в связи с карантином, совпало с значительным уменьшением числа новых случаев заражения коронавирусом. Рынки готовятся к тому, что банк повысит ставки раньше, чем планировалось. 

Отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства (Nonfarm Payroll) будет опубликован в пятницу во второй половине дня. На прошлой неделе доллар США опустился ниже ценового диапазона, в котором он торговался недавно. Штамм «Дельта» быстро распространяется по США, что также может негативно сказаться на долларе. 

Еженедельный календарь Форекс 

 
Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5, предоставляемая Admirals.       

Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!    

Подкаст 2 трейдера


Радар трейдера – Отчет Банка Англии о денежно-кредитной политике 

В 12.00 по BST в четверг, 6 августа, Банк Англии опубликует отчет о денежно-кредитной политике и решение по процентной ставке. Некоторые члены комитета по денежно-кредитной политике центрального банка дали понять, что хотят начать отмену программы стимулирующих мер. 

В Великобритании один из самых высоких показателей темпов вакцинации в мире, а недавно ограничения, введенные из-за пандемии, ослаблены. В то же время количество случаев заболевания коронавирусом снизилось, что говорит о возможном скором и мощном восстановлении экономики. Вероятно, Банк Англии одним из первых повысит процентные ставки. 
Однако идея отмены программы стимулирующих мер не разделяется другими членами комитета, поэтому узнать общее мнение банка и решение по политике будет интересно. 
 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: 26 ноября 2017 г. по 1 августа 2021 г. по состоянию на 1 августа 2021 г. в 7:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Показанный выше недельный график GBPUSD демонстрирует сильный восходящий тренд с марта 2020 года. В последнее время цена торговалась в диапазоне между двумя черными горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. 

Цена недавно отскочила от нижней границы диапазона. Трейдеры ожидают оптимистичного отчета Банка Англии, который поможет вернуть GBPUSD к верхней границе торгового диапазона. 
 
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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы   

Индексы мировых фондовых рынков продолжают торговаться неравномерно. Азиатские фондовые рынки продолжают падение после принятия китайским правительством жестких мер в отношении технологических компаний, акции которых котируются на бирже. Индексы европейских фондовых рынков также торговались в пределах торговых диапазонов. 
Индексы фондовых рынков Nasdaq 100 и S&P 500 на прошлой неделе достигли новых рекордных максимумов после положительных данных сезона отчетов. Однако по мере окончания сезона отчетов в США рынок будет стараться найти новый триггер для того, чтобы поддерживать торговлю на высоких уровнях. Этому может поспособствовать Федеральная резервная система США или, вероятно, произойдет коррекция тренда. 
 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 4 ноября 2020 г. по 1 августа 2021 г. по состоянию на 1 августа 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     
   
Результаты S&P 500 за последние пять лет:        

  • 2020 = +16.17%  
  • 2019 = +29.09%  
  • 2018 = -5.96%  
  • 2017 = +19.08%  
  • 2016 = +8.80  

На графике выше виден недавний тренд индекса S&P 500. Циклы и price action подчеркивают сильный восходящий тренд, при этом экспоненциальные скользящие средние также движутся вверх.  

В последние месяцы участники рынка отдают предпочтение покупке на падении около уровней некоторых из этих скользящих средних. Однако по мере того, как сезон отчетов подходит к концу, будет интересно посмотреть, найдутся ли покупатели, ожидающие скачка вверх. 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova