Еженедельный обзор рынка: в центре внимания инфляция и прибыль в США

Август 09, 2021 15:25



Впереди нас ждет относительно спокойная неделя. Тем не менее, мы все же можем наблюдать довольно высокую волатильность, поскольку в среду будут опубликованы данные по инфляции в США. После публикации хорошего отчета по занятости населения в пятницу изменение в характере экономических данных США может поспособствовать формированию мощного тренда по доллару и фондовым индексам.

Публикация показателей индекса ZEW в Германии во вторник и данных по ВВП Великобритании в четверг также могут повысить волатильность евро и британского фунта, поэтому на них стоит обратить внимание.

Также станут известны корпоративные доходы нескольких крупных компаний – NIO, Lyft, Baidu и Disney – которые повлияют на движение фондовых индексов.

Еженедельный календарь Форекс

Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5, предоставляемая Admirals.

Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!

Радар трейдера – Wednesday’s US CPI Figures

В среду, 11 августа, в 13:30 по BST Бюро статистики труда опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США. С тех пор, как ФРС объявила о планах по сокращению программы выкупа активов, интерес к экономическим релизам США возрос.

В прошлую пятницу данные по Non-Farm Payroll превзошли ожидания рынка, что привело к резкому росту доллара США. Члены Федеральной резервной системы становятся все более уверенными в своем решении о прекращении программы стимулирующих мер.

Если показатели инфляции продолжат расти, это, вероятно, вынудит ФРС начать действовать намного раньше, чем ожидали участники рынка. Это может придать дополнительную силу росту доллара США, поэтому за этим стоит внимательно следить.



Источник: Admirals MetaTrader 5, USDX, Monthly – Диапазон данных: 1 июля 2005 г. по 6 августа 2021 г. по состоянию на 6августа 2021 г. в 7:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Показанный выше долгосрочный ценовой график индекса доллара США демонстрирует уровень технической поддержки, который помог доллару США подняться выше. Комбинация горизонтальной линии поддержки и восходящей линии тренда помогла покупателям выстроить позиции около этих уровней.

Если цена сможет пробить уровень недавних максимумов в районе 93,70, это, вероятнее всего, подтвердит формирование цикла более высоких максимумов и более высоких минимумов и поднимет доллар еще выше. Однако цена пока не пробила этот ценовой уровень, поэтому некоторые трейдеры пока действуют осторожно.

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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

Настроения индексов мирового фондового рынка оставались положительными: европейские индексы, как, например, CAC 40, и такие американские индексы, как S&P 500, достигли рекордных максимумов на прошлой неделе. В то время как слабость доллара США сохранялась, фондовые индексы США росли. Все может измениться, если доллар начнет разворачиваться и торговаться выше.

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 10 ноября 2020 г. по 6 августа 2021 г. по состоянию на 6 августа 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты S&P 500 за последние пять лет:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

На графике S&P 500 видно, что покупатели не смогли поднять цену, несмотря на превзошедший ожидания отчет о занятости населения в США. На самом деле, хорошие экономические новости указывают на возможность повышения процентных ставок, что в краткосрочной перспективе не приветствуется фондовыми рынками.

Тем не менее, характер тренда по-прежнему восходящий, а покупка на падении вблизи уровней скользящих средних и технической поддержки помогает его поддерживать.



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