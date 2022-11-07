Прибыль Disney и инфляция в США в центре всеобщего внимания

Ноябрь 07, 2022 11:47

На прошлой неделе Федеральная резервная система и Банк Англии повысили ставки на 75 базисных пунктов. Тем не менее, в то время как комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно политики носили явно ястребиный характер, глава Банка Англии Эндрю Бейли придерживался более голубиного тона, что может означать не такой большой рост процентных ставок в будущем, как это первоначально прогнозировалось.

Учитывая, что в последний раз уровень инфляции в Великобритании составлял 10,1% по сравнению с 8,2% в США, многие ожидали противоположных комментариев.

Однако обе экономики оказались в разных положениях. Относительно сильная экономика США означает, что у ФРС больше возможностей для повышения ставок, при этом вероятность краха экономики невысокая.

С другой стороны, Банк Англии не может похвастаться тем же. По прогнозам Банка Англии, Великобритания, похоже, стоит на пороге самой продолжительной рецессии. Хотя хорошая новость заключается в том, что она вред ли будет столь глубокой, как ожидалось ранее. Учитывая все обстоятельства, становится понятно, почему Банк Англии более настороженно относится к агрессивному повышению ставок.

Но это было на прошлой неделе, а что насчет этой?

Отчет Walt Disney

Текущий сезон отчетности идет полным ходом, более половины участников индекса S&P 500 уже опубликовали свои отчет. Одной из крупных компаний, на результаты которой стоит обратить внимание на этой неделе, является компания Walt Disney: она опубликует отчет о финансовых доходах за полный год после закрытия рынка во вторник.

Для акционеров Disney 2022 год стал неудачным. На закрытии рынка в пятницу, цена на акции достигла уровня, равного падению на 36% с начала года.

Конечно, большая часть этого снижения связана с более широкими проблемами, влияющими на фондовый рынок; однако падение Disney было гораздо сильнее падения более широкого индекса S&P 500 (составившее 21%). Кроме того, нисходящий тренд Disney сформировался задолго до начала 2022 года.

Covid-19 сильно ударил по Disney. Из-за того, что тематические парки и другие развлекательные заведения были вынуждены закрыться, Disney потеряла большой поток доходов, и, что неудивительно, цена акций упала. Однако благодаря быстрому росту числа подписчиков в потоковом сервисе Disney+ акции стали фаворитом инвесторов во время карантина. Следовательно, цена акций выросла, достигнув исторического максимума 8 марта 2021 года.

Тем не менее, как и в случае со многими похожими акциями, успех Disney на фондовом рынке в эпоху пандемии, по-видимому, был больше обусловлен спекуляциями о будущих результатах, а не актуальными на тот момент данными. Возможно, смена настроений была неизбежна, и акции начали распродавать, поскольку инвесторы поняли, что текущие доходы могут не оправдать высокие оценки.

С момента установления исторического максимума 8 марта 2021 года цена акций упала более чем на 50% и сейчас находится недалеко от уровня, достигнутого в начале пандемии. Представляет ли это собой отличную возможность выгодной покупки акций для инвесторов? Возможно, но не без рисков; будущее Волшебного Королевства неясно.

Хотя доходы Disney восстанавливаются, цифры пока не достигли своего допандемического уровня. По-видимому, они также не достигли уровня, при котором гигант индустрии развлечений решит восстановить выплату дивидендов, которую он отменил в ответ на пандемию.

Прогнозируется, что мы увидим рост выручки и прибыли в отчете во вторник. Тем не менее инвесторы, вероятно, уделят особое внимание перспективам компании.

Как и большинство компаний, Disney в настоящее время сталкивается с довольно серьезными трудностями. Высокая инфляция и растущие процентные ставки подрывают дискреционные доходы, что, скорее всего, нанесет ущерб спросу на ряд товаров и услуг Disney. Кроме того, экономический спад приведет к сокращению доходов от рекламы медиа-подразделений Disney.

Источник: TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Инфляция в США

В четверг Бюро трудовой статистики опубликует последние данные по инфляции в США. После решения ФРС по процентной ставке и отчета по занятости населения на прошлой неделе внимание многих теперь обратится на это важное объявление.

Ожидается, что годовой уровень инфляции составит 8%, что немного ниже 8,2%, о которых сообщалось в прошлом месяце.

Если инфляция окажется ниже ожидаемой, это придаст уверенности агрессивному подходу ФРС к борьбе с инфляцией, но может привести к большей сдержанности по вопросам политики на следующем заседании в декабре. В этом случае мы, вероятно, увидим положительную реакцию на фондовом рынке США.

Однако, если инфляция окажется хуже, чем прогнозировалось, и, учитывая ястребиную речь Пауэлла на прошлой неделе, многие будут склонны верить в дальнейшее агрессивное повышение ставок. В этом случае можно ожидать падения акций и укрепления доллара США.

Независимо от результата, трейдеры и инвесторы должны быть готовы к увеличению волатильности валютных пар с долларом США и акций США во время объявления.

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