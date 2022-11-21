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Растущие цены проверяют «голубиную» позицию Банка Японии на прочность

Ноябрь 21, 2022 11:50

В октябре базовая инфляция в Японии достигла уровня 40-летнего максимума, проверяя «голубиную» позицию Банка Японии в отношении денежно-кредитной политики на прочность.

На протяжении почти трех десятилетий Япония боролась с низкой инфляцией и дефляцией. После COVID эта экономическая тенденция перевернулась с ног на голову. Хотя растущая инфляция крайне необычное явление для Японии, тем не менее, это реальность.

Однако, несмотря на это, Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне -0,1%. Центральный банк следит за событиями в мире и знает об инфляционном давлении, но считает, что сейчас неподходящее время для повышения процентных ставок в Японии. Вместо этого ораны, определяющие денежно-кредитную политику, вмешались в валютные рынки, чтобы поддержать иену.

Многое зависит от того, смогут ли другие крупные экономики взять инфляцию под контроль за счет ужесточения денежно-кредитной политики, тем самым решив хотя бы одну из проблем Банка Японии. Однако это может не произойти, поскольку взять под контроль высокие цены оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. В октябре инфляция в США снизилась, но выросла в Великобритании и ЕС, являющихся ее основными торговыми партнерами, в результате чего США столкнулись с ростом цен на импорт из этих регионов.

Когда и как Банк Японии может повысить процентную ставку?

Следующее заседание Банка Японии состоится 19 и 20 декабря, во время которого мы, возможно, узнаем, произойдет ли ужесточение денежно-кредитной политики в 2023 году. На как когда Банк Японии может решить повысить процентные ставки? Возможно, ставка будет увеличена с -0,1% до 0%, уровень, который в последний раз наблюдался в 2016 году. Это может укрепить иену по отношению к другим валютам и повысить покупательную способность, в зависимости от более широкой инфляционной ситуации.

Трейдерам и инвесторам важно внимательно следить за сигналами Банка Японии, поскольку движущие силы иены могут измениться в одночасье, если инфляция продолжит расти в ноябре и декабре.

С тех пор, как Федеральная резервная система девять месяцев назад начала ужесточение денежно-кредитной политики, доллар США укрепился, приблизив иену к краху. Ястребиная позиция Федеральной резервной системы, по-видимому, сохранится и в 2023 году, учитывая комментарии губернатора Уоллера.

«Слишком рано делать вывод о том, что мы видим устойчивое снижение инфляции… Подобная ситуация наблюдалась раньше, поэтому пока слишком рано делать вывод о том, что в этот раз у истории другой конец», - Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер (выступление 16 ноября).

Но что, если второй месяц подряд мы станем свидетелями снижения базовой инфляции в США? Вероятно, ФРС смягчит повышение процентных ставок из-за отставания эффекта от повышения ставки и его влияния на инфляцию.

«Потребуются месяцы, а может, и больше, чтобы повышение ставки в полной мере отразилось на состоянии экономики», - Губернатор Уоллер.

Губернатор Уоллер отметил, что готов рассмотреть вопрос о повышении ставки на 0,5% при условии, что в ноябрьском отчете по инфляции сохранится тенденция к ее снижению.

«Ставку ФРС все еще можно довольно быстро увеличить несколькими повышениями на 50 базисных пунктов...», - Губернатор Уоллер.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova