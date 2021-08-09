Доллар США вырос после публикации данных по рынку труда
На прошлой неделе мы увидели возобновление открытия длинных позиций по доллару США на валютных рынках, при этом мировая резервная валюта укрепилась и восстановила большую часть потерь предыдущей недели, несмотря на склонность трейдеров к высокому риску в целом.
USD
Экономические данные США остались положительными и указывали на продолжение экономического роста. На рынке труда в июле были созданы 943 тысячи новых рабочих мест вместо ожидаемых 870 тысяч. Уровень безработицы снизился до 5,4%. Индекс PMI составил 59,5 пункта в производственном секторе и 64,1 пункта в секторе услуг, что говорит об устойчивом росте среди предприятий. Количество новых обращений за пособием по безработице снизилось с 0,40 до 0,385 млн за неделю.
Темпы распространения коронавируса сохранили остались высокими, указывая на дальнейшее увеличение случаев заражения, при этом еженедельное среднее количество новых случаев увеличилось с 582 до 624 тысяч в день. В США ситуация среднее недельное количество новых случаев увеличилось с 76 до 105 тысяч в день. Флорида стала эпицентром пандемии в стране: на нее приходилось около четверти новых случаев заражения. Количество вакцинированных человек в стране увеличилось с 345 млн до 350 млн, то есть на 5 млн в неделю. В целом в США количество людей, получивших как минимум одну дозу вакцины, выросло с 57,4% до 58,4% населения, то есть на 1,0% в неделю.
Если мы берем во внимание взрослое население, то США достигли своей цели, т.к. 70% из них сейчас были вакцинированы против вируса. В Литве количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, выросло с 50,5% до 53,0% (разница в 2,5%). Темпы вакцинации увеличились, поскольку страна готовится к ужесточению ограничений для непривитого населения. В Литве 63% населения уже получили минимум одну дозу вакцины (население в возрасте 18 лет и старше). В Англии снижение числа новых случаев инфицирования стабилизировалось на уровне 26 тысяч, в то время как в Нидерландах, где число новых случаев заражения вернулось до рекордных уровней в начале июля, ситуация также стабилизируется: число в новых случаев заражения снизилось примерно на 75%.
Euro
Основная валютная пара EUR/USD отражала преобладающие настроения по отношению к доллару США и, как следствие, скорректировалась до минимумов прошлого месяца, упав очень далеко от минимумов апреля. Экономические данные Европы оказались положительными. Индексы PMI продемонстрировали дальнейший рост: в производственном секторе индекс составил 65,9 пункта в Германии и 62,8 пункта в Европе, а в секторе услуг – 61,8 пункта в Германии и 59,8 пункта в Европе. В июне объемы розничных продаж в Германии были на 6,2% выше, чем за тот же период в прошлом году, и на 5,0% в Европе. Пара EUR/USD завершила неделю снижением на 0,9%.
JPY
Самая важная азиатская пара USD/JPY начала неделю снижением до 108,8 –самого низкого ценового уровня с мая – но затем выросла и даже завершила неделю, восстановив потери. Среди экономических данных были стали известны индексы PMI: в производственном секторе индекс достиг 53,0 пункта, в то время как в секторе услуг снизилися до 47,4. Пара USD/JPY по итогам недели выросла на 0,5%.
GBP
Пара британский фунт-доллар консолидировалась на прошлой неделе и торговалась выше уровня 200-дневной скользящей средней. Экономические данные включали в себя индексы PMI: он составил 60,4 пункта в производственном секторе и 59,4 пункта в секторе услуг. По итогам заседания центрального банка страны процентные ставки не изменились. Курс GBP/USD завершил неделю падением на 0,2%.
Экономические события
Эта неделя начнется с публикации данных по международной торговле в Германии, а во вторник рынок будет отслеживать индексы экономических настроений Германии и Европы ZEW. В среду ожидается публикация данных по общей инфляции в Германии и США за июль. В четверг инвесторы будут следить за предварительными данными экономического роста во втором квартале в Англии и изменением объемов промышленного сектора страны. Пятница будет относительно спокойной: будет опубликована информация по Индексу настроения потребителей Мичиганского университета США.
Согласно данным о настроениях рынка Admirals, 88% инвесторов держат длинные позиции по паре EUR/USD (на 44 процентных пункта выше, чем на прошлой неделе). По основной азиатской паре USD/JPY 19% инвесторов держат длинные позиции (падение на 33 процентных пункта). По паре GBP/USD 44% участников рынка ожидают роста (рост на 13 процентных пунктов). Такие рыночные данные можно интерпретировать как противопоказания, поэтому ожидается, что пары GBP/USD и USD/JPY, скорее всего, вырастут, а пара EUR/USD упадет. Анализ данных позиционирования необходимо сочетать с фундаментальными прогнозами и техническим анализом.
Источник: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com
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