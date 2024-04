SNB reduz taxas de juro: previsão para o franco suíço

O franco suíço é uma moeda que deve a sua popularidade à notável estabilidade que manteve durante muitos anos. Apoiado por uma das economias mais resilientes da Europa, talvez até do mundo, o franco suíço é considerado por alguns como um porto seguro em tempos de turbulência económica.

Na semana passada, o Banco Nacional Suíço (SNB) surpreendeu os economistas ao baixar inesperadamente as taxas de juro. Enquanto a maioria dos principais bancos centrais de todo o mundo ainda debate a redução dos custos dos empréstimos, os decisores políticos do SNB decidiram avançar com um abrandamento da política monetária do banco central.

Neste artigo, vamos partilhar consigo mais informações sobre a política do SNB, o impacto no Franco Suíço e as previsões dos analistas.

SNB reduz taxas de juro

No dia 21 de Março, o conselho de governo do Banco Nacional Suíco (SNB) reuniu-se e anunciou a sua decisão de reduzir os custos dos empréstimos em 25 pontos base (bps), com a taxa de juro de referência a chegar a 1,5%. A decisão do SNB não confirmou a previsão de economistas consultados pela Reuters que sugeriam que as taxas seriam mantidas inalteradas.

As declarações pós-reunião observaram que “a flexibilização da política monetária foi possível porque a luta contra a inflação nos últimos dois anos e meio foi eficaz. Há já alguns meses que a inflação tem estado abaixo dos 2% e, portanto, no intervalo que o SNB equipara à estabilidade de preços. De acordo com a nova previsão, a inflação também deverá permanecer nesta faixa nos próximos anos.”

A 27 de Março, o chefe do SNB, Thomas Jordan, disse que a menor pressão inflacionária permitiu ao conselho do governo baixar as taxas de juro. Comentando a política monetária do SNB, Jordan mencionou que o banco reduziu o tamanho do balanço que lhe permitiu combater a inflação.

No mesmo dia, o vice-presidente do SNB, Martin Schlegel, reiterou que o banco central da Suíça não tem um intervalo alvo para a taxa de câmbio do franco suíço e acrescentou que “o Banco Nacional monitoriza de perto a taxa de câmbio e intervém no mercado cambial como necessário."

Previsões dos analistas para o franco suíço

Como o franco suíço tende a fazer parte das carteiras de trading devido à sua estabilidade e força, os analistas analisaram minuciosamente a decisão do SNB, tentando prever as suas próximas decisões.

ING: Possivelmente mais dois cortes nas taxas do SNB em 2024

Dependendo do ambiente económico global, os analistas do ING prevêem mais dois cortes nas taxas de juro este ano para o SNB. Num relatório publicado a 21 de Março, estes escreveram: “A menos que haja uma surpresa muito desagradável no ambiente económico internacional que provoque um aumento acentuado das pressões inflacionistas novamente, o tom do SNB hoje e a enorme revisão em baixa das previsões de inflação sugerem que um novo corte é necessário, muito provavelmente, em Junho, a taxa directora descerá para 1,25%. Um novo corte nas taxas em Setembro também é provável, mas dependerá obviamente das previsões de inflação do banco central nessa altura.”

Rabobank: franco suíço provavelmente permanecerá fraco

Os analistas cambiais do Rabobank, um dos maiores bancos holandeses, prevêem um aumento da volatilidade na altura das eleições presidenciais dos EUA, o que poderá ter impacto na taxa de câmbio do franco suíço face a outras moedas importantes.

“A decisão do SNB de cortar as taxas de juro este mês irá provavelmente aumentar a probabilidade do CHF poder ser usado como moeda de financiamento, especialmente se o SNB sinalizar que está preparado para igualar os cortes nas taxas do BCE este ano. Embora existam várias frentes a partir das quais a procura por refúgios seguros poderá reaparecer no médio prazo, esperamos que a volatilidade aumente no final do ano com as eleições nos EUA. Dito isto, por enquanto o CHF deverá permanecer fraco. Antecipámos a nossa previsão anterior de seis meses do EUR/CHF de 0,9800 para uma visão de três meses”, observaram no seu relatório.

Société Générale: SNB Cloud leva o franco a uma maior depreciação

Os analistas do banco francês Société Générale observaram que o SNB foi mais rápido a reduzir as taxas de juro do que o Banco Central Europeu (BCE). Na sua nota aos investidores, salientam que “as opiniões do mercado estavam divididas, mas a possibilidade de um corte não era negligenciável após uma inflação muito mais baixa no 1T. Nenhum corte significaria que a inflação ficaria abaixo da meta. Mesmo depois da redução de hoje, a primeira desde 2019, a inflação na Suíça ainda deverá atingir uma média de apenas 1,4% este ano, 1,2% em 2025 e 1,1% em 2026.”

Como o SNB gostaria que a inflação global medida pelo IPC se aproximasse do objectivo de 2%, os economistas da Société Générale sugerem que mais um corte nas taxas poderia ocorrer em Junho, dependendo das condições de mercado. “Por outras palavras, não descarte novos cortes para fazer a inflação voltar à meta. O próximo poderá ocorrer em junho. O presidente Jordan disse que o banco ajustará a política monetária novamente, se necessário. Esta é uma receita para uma desvalorização constante do franco”, observou o relatório.

