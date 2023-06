Quais as melhores ações europeias para investir em 2023?

O uso generalizado da Internet tornou altamente provável que os investidores se deparem com ações europeias. Isto pode despertar curiosidade e levantar dúvidas sobre a viabilidade de investir nestas. Como as metas de investimento variam, não podemos decidir por você.

No entanto, criámos uma lista de ações europeias conhecidas a serem observadas em 2023 e fornecemos uma visão geral de como investir em ações europeias.

O que são ações europeias?

As ações europeias referem-se a ações de empresas sediadas na Europa. É fundamental entender que uma ação cotada numa bolsa europeia como a Euronext não torna automaticamente a empresa europeia.

Por exemplo, a Apple tem algumas ações na bolsa Euronext e outras bolsas internacionais, mas é uma empresa americana. Neste artigo, focamos exclusivamente em ações europeias, incluindo fabricantes de automóveis alemães e gigantes da moda francesa, entre outros.

Melhores ações europeias para seguir

Aqui estão apenas algumas ações europeias a serem observadas este ano. Identificar as 'melhores' ações para o seu portfólio é subjectivo, pois cada investidor tem uma tolerância de risco diferente. No entanto, a lista pode servir como um bom ponto de partida para fazer mais pesquisas antes de tomar uma decisão. Você também pode usar uma conta de trading de demonstração para colocar em prática as suas capacidades antes de entrar no mercado real.

LVMH - França - Produtora de artigos de luxo com reconhecimento de marca incomparável; Air France-KLM - Quinta maior companhia aérea do mundo; Volkswagen - Alemanha - Fabricante de automóveis bem estabelecida que procura dominar o setor de Veículos Elétricos (EVs); Allianz - Prestador de seguros alemão ativo em mais de 70 países; ASML Holdings NV - Holanda - Produtor tecnologicamente avançado de máquinas de impressão de chips; Heineken - Líder de mercado global em cerveja e bebidas sem álcool; Nestlé - Suíça - Maior processadora de Alimentos e Bebidas do mundo.

LVMH - Produtora de artigos de luxo com reconhecimento de marca inigualável

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) é a empresa-mãe da conhecida marca Louis Vuitton. No entanto, o seu portfólio vai muito além disso, abrangendo inúmeras marcas estabelecidas, como Christian Dior, Loewe, Mercier e Tiffany & Co.

Em 2022, a LVMH gerou uma receita impressionante de €79 biliões, com aproximadamente metade desta proveniente das indústrias de moda e artigos de couro. O que torna isso ainda mais notável é a impressionante trajetória de crescimento da empresa. Desde 2020, a LVMH quase duplicou a sua receita e quase triplicou o seu lucro líquido, tornando-se a primeira empresa europeia a atingir uma avaliação de mais de $500 biliões de dólares em 2023.

No entanto, há preocupações sobre o desempenho das vendas da LVMH nos Estados Unidos. Enquanto a empresa viu um crescimento de 14% nas vendas da Ásia no primeiro trimestre de 2023, as suas vendas nos EUA permaneceram estagnadas. Alguns atribuem esta situação a uma possível desaceleração nos gastos do consumidor nos EUA em geral, provavelmente influenciado pelo aumento das taxas de juro.

Air France-KLM - Quinta maior companhia aérea do mundo

Air France-KLM é o resultado de uma fusão entre a companhia aérea Air France e a holandesa KLM em 2003, embora a sua sede esteja localizada perto de Paris, no aeroporto Charles de Gaulle.

A empresa enfrentou desafios significativos nos últimos anos, com o preço das suas ações a cair quase 80% nos últimos cinco anos. Esta queda pode ser atribuída em grande parte ao impacto da pandemia do COVID-19, que restringiu severamente as viagens aéreas no setor de turismo. A Air France-KLM ainda está em processo de recuperação das repercussões da pandemia. No entanto, há sinais positivos que indicam progresso.

Em 2022, a Air France-KLM voltou à lucratividade, registando ganhos por ação de €0,33 e um lucro líquido de aproximadamente €770 milhões de euros. No entanto, é preocupante que os preços das ações das companhias aéreas permaneçam baixos, especialmente considerando as ameaças em andamento, como os passivos totais que superam os ativos e pagamentos de juros altos que continuam aparecendo em segundo plano.

Volkswagen - fabricante de carros bem estabelecida que quer dominar o setor de veículos elétricos

A Volkswagen, importante fabricante de automóveis alemã, concentra-se na produção de veículos para o mercado de massa. Isso é evidente na sua receita substancial, que atingiu quase €280 biliões de euros em 2022. Embora a receita da empresa tenha passado por flutuações nos últimos anos, há uma clara tendência de crescimento no longo prazo, considerando que a sua receita foi de €219 biliões em 2011.

Com uma visão para o futuro, a Volkswagen pretende tornar-se líder global em veículos elétricos até 2025. Esta direção estratégica alinha-se com a crescente procura por carros elétricos e os custos de produção em queda resultantes de avanços tecnológicos e economias de escala.

Para atingir os seus objetivos, a Volkswagen comprometeu-se a investir €180 biliões na sua iniciativa de veículos elétricos nos próximos cinco anos. Embora apenas o tempo dirá se estes dominarão o mercado com sucesso, a Volkswagen é, sem dúvida, uma empresa que vale a pena observar por investidores que procuram oportunidades na transição para os veículos elétricos.

No entanto, a Volkswagen enfrenta vários desafios, incluindo as consequências do escândalo das emissões em 2015, a mudança nas preferências das gerações do milénio e da geração Z em relação à partilha de viagens e a necessidade de fortalecer a sua estratégia de marketing fora da Europa.

Allianz - Prestador de seguros alemão ativo em mais de 70 países

Até ao final de 2022, a Allianz - uma prestadora de seguros e gestão de capital - geria ativos no valor de mais de €2 triliões. A sua receita apresentou um crescimento consistente, passando de €122 biliões em 2015 para pouco mais de €152 biliões em 2022.

A Allianz destaca-se no mercado de seguros com a sua estrutura de gestão descentralizada, operando por meio de subsidiárias em mais de 70 países. Com mais de 100 milhões de clientes em todo o mundo, a presença global da empresa ajuda a fornecer uma fonte de receita mais diversificada.

Na Alemanha, a marca Allianz está avaliada em mais de €20 biliões de euros, destacando a importância do país como o seu mais importante mercado de seguros. Além de administrar €2 triliões em ativos, a própria Allianz possui mais de €1 trilhão de euros em ativos, fornecendo uma base financeira substancial. Isto permite que a empresa invista pesadamente em novos mercados e operações, ao mesmo tempo em que serve como amortecedor durante crises financeiras.

As ações de seguros, incluindo a Allianz, tiveram um bom desempenho recentemente. No entanto, a empresa enfrenta desafios devido a acusações de possíveis fraudes de investimento envolvendo investidores dos Fundos Alpha Estruturados. Controlar como a Allianz lida com essa situação com investidores e reguladoras será importante, pois pode influenciar o desempenho das ações da empresa.

ASML Holdings NV - Produtor tecnologicamente avançado de máquinas de impressão de chips

Entre as melhores ações europeias ​​nesta lista, a ASML destaca-se de forma intrigante. Embora a sua receita em 2022 tenha atingido impressionantes €22 biliões, também há empresas maiores em destaque.

O que diferencia a ASML é sua posição excepcional como a empresa tecnologicamente mais avançada na indústria de máquinas para fabricação de chips. Ela atua como um fornecedor crucial para os principais produtores de chips, como Intel, Samsung Electronics e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

A ASML enfrenta desafios decorrentes de fatores de todo o mercado, como alta inflação e problemas na cadeia de suprimentos relacionados com a pandemia. No entanto, essas são preocupações temporárias. Por outro lado, a empresa está a lutar com a incapacidade suportar a procura crescente devido a limitações de capacidade de produção.

Heineken - Líder de mercado global em cerveja e bebidas sem álcool

A Heineken, uma conhecida produtora global de cerveja, provavelmente requer pouca apresentação. É uma escolha popular entre os investidores devido à sua rentabilidade e à consistente tendência de alta no seu lucro por ação (EPS). Nos últimos três anos, o EPS da Heineken cresceu a uma média impressionante de 23% ao ano.

Para continuar o seu crescimento de lucratividade, a Heineken tem como objetivo a expansão para o mercado asiático. Com o crescente desenvolvimento económico em países populosos como a China e Índia, os consumidores têm mais rendimento disponível para gastar em bens não essenciais, incluindo cerveja e destilados.

Além disso, a Heineken está a colocar ênfase significativo na cerveja sem álcool. Esta categoria de produto contorna as restrições relacionadas à venda de bebidas alcoólicas, permitindo uma distribuição mais ampla e oportunidades de vendas, inclusive para consumidores menores de idade. A empresa investe capital substancial na comercialização dos seus produtos sem álcool.

Embora a Heineken esteja a fazer investimentos substanciais, esta também enfrenta custos crescentes. Particularmente, o aumento dos custos de energia teve um impacto negativo na empresa. Em 2022, as margens de lucro caíram de 15,1% no ano anterior para 9,3%. Portanto, acompanhar os fatores macroeconómicos também será importante ao investir na Heineken.

Nestlé - O maior processador de Alimentos e Bebidas do mundo

A Nestlé, um player bem estabelecido na indústria de alimentos e bebidas, mantém uma presença proeminente há mais de um século. Fundada em 1866 por Henri Nestlé, esta empresa com sede na Suíça oferece uma ampla gama de produtos em várias categorias, incluindo bebidas em pó e líquidas, alimentos para animais e cereais matinais. Com alcance global, a Nestlé opera por meio de filiais locais em mais de 190 países e emprega mais de 300.000 pessoas em todo o mundo.

Nos últimos cinco anos, o preço das ações da Nestlé subiu mais de 40% e o seu lucro por ação teve uma taxa de crescimento anual de 14%. Alcançar um crescimento de dois dígitos para uma empresa com uma capitalização de mercado de 304 biliões de francos suíços é uma conquista impressionante.

A Nestlé também é reconhecida como uma "aristocrata de dividendos", o que significa que aumentou de forma consistente o seu pagamento de dividendos por 25 anos consecutivos. Isto torna-a uma escolha atraente para os investidores que procuram dividendos nas suas carteiras.

No entanto, a Nestlé enfrenta desafios, incluindo a sua estrutura organizacional altamente complexa, o que é esperado devido ao tamanho da empresa. Além disso, a Nestlé investe bastante em publicidade, mas segue principalmente um modelo de publicidade tradicional. Com o aumento da concorrência de outras marcas, a Nestlé precisará de se esforçar para manter a sua posição dominante no mercado de alimentos.

Como investir em ações europeias?

Com a Admirals, pode investir em ações europeias com as seguintes comissões:

Ações do Reino Unido, França e Alemanha – 0,1% do valor da transação, 1 GBP ou 1 EUR de comissão mínima;

– 0,1% do valor da transação, 1 GBP ou 1 EUR de comissão mínima; Ações dos EUA - $0,02 por ação, comissão mínima de 1 USD.

Poderá aprender mais sobre comissões de investimento na página 'Especificações de Contrato' da Admirals.

Também pode pesquisar por ações globais na plataforma web Invest.MT5 e investir em quatro passos:

Abra uma conta na Admirals; Clique no ícone Negociar ao lado da sua conta de investimento real ou demo. Assim, abrirá a plataforma web; Na parte inferior da janela Market Watch, digite a sua ação e arraste o símbolo para o gráfico para assistir ao preço em tempo real; Use a ferramenta de 'trading a um clique' no canto superior esquerdo ou clique com o botão direito e abra um pedido de trading para inserir os seus dados de operação.

Fonte: Exemplo de gráfico e ticket de trading da plataforma de trading na web Invest.MT5. Fins ilustrativos apenas. 19 de maio de 2023.

A principal plataforma multi-ativos do mundo

Devo investir em ações europeias?

Por que motivo os investidores devem considerar investir em ações europeias? O principal benefício para os investidores que adicionam ações europeias ao seu portfólio é a diversificação ativa. Ao investir em vários mercados distintos, o risco de um único evento impactar significativamente todo o portfólio diminui, mas não o elimina totalmente.

Outra vantagem é o tamanho substancial do mercado europeu. Por exemplo, a LVMH, mencionada anteriormente, tornou-se a primeira empresa europeia a atingir uma capitalização de mercado de €500 biliões. Os investidores podem encontrar propostas de valor atraentes em certas ações europeias que não estão prontamente disponíveis.

No entanto, investir em ações europeias também apresenta possíveis desvantagens, como o risco cambial. As ações europeias são avaliadas em euros, não em libras. Por exemplo, se o euro enfraquecer em relação à libra, os investidores do Reino Unido podem sentir uma diminuição no património líquido relativo, mesmo que a própria ação mantenha o seu valor.

Outro fator é que não importa em qual ação você invista - seja do Reino Unido, Europa ou Estados Unidos - existe o potencial de ganhos e perdas. Como em qualquer forma de investimento, o investidor precisa de estar preparado para estar “errado” sobre o potencial de desempenho de uma ação. Portanto, a gestão de risco e a diversificação são importantes.

Vale a pena notar que muitas corretoras - como a Admirals - oferecem contas de demonstração, permitindo que os investidores pratiquem e aprendam sobre ações europeias dentro de um ambiente simulado e controlado sem arriscar dinheiro real. Estas contas podem fornecer experiências e perspectivas úteis antes de se envolver em investimentos reais.

Perguntas Frequentes

Posso comprar ações europeias em Portugal ou Brasil? É legal para os investidores em Portugal ou no Brasil comprar e possuir ações europeias. Muitas corretoras, como a Admirals, oferecem ações e CFDs de ações europeias para investidores do Brasil e Portugal. Além disso, muitas corretoras europeias permitem que os investidores do Brasil abram uma conta com eles. Qual é a ação com maior valor da União Europeia? A empresa com maior capitalização bolsista na Europa é a LVMH, com uma capitalização bolsista atual de cerca de 442 mil milhões de euros.

