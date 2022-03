35% potencjał wzrostu na akcjach Barclays w związku z dobrymi wynikami

Marzec 17, 2022 20:08

Gigant bankowy Barclays przedstawił rekordowe wyniki za cały 2021 rok.

Na sektor bankowy w Wielkiej Brytanii wpływa niepewna sytuacja geopolityczna, Barclays jest jednak dobrze zdywersyfikowany i warto mieć na oku tę spółkę.

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami Barclays.

Akcje: Barclays Giełda: LSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: BARC Data powstania pomysłu: 16 marca 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 12 miesięcy Poziom wejścia:

186 GBX Cel: 255 GBX Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Dlaczego warto kupić akcje Barclays?

Barclays jest uważany za jeden z najbardziej zdywersyfikowanych banków w UK, osiągając przychody między innymi w bankowości detalicznej, inwestycyjnej i systemach płatności międzynarodowych. Jednak najbardziej interesujący jest ostatni raport finansowy i wyniki całoroczne.

Spółka osiągnęła czterokrotny wzrost całorocznego zysku netto dzięki rekordowym opłatom za usługi bankowości inwestycyjnej.

Zysk netto za poprzedni rok wyniósł 6,38 miliarda funtów, mocno bijąc oczekiwania analityków na poziomie 5,75 miliarda funtów. Dla porównania, ten sam zysk w 2020 roku wynosił 1,53 miliarda funtów.

Ponadto zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,12 mld funtów, co również pobiło prognozy analityków, przewidujących 756,5 mln funtów. Wyniki te zrobiły wrażenie na analitykach, ponieważ bank miał trudny początek 2021 roku, kiedy długoletni prezes Jes Staley zrezygnował ze swojej funkcji.

Większość przychodów banku pochodziła ze znacznego wzrostu w pionie korporacyjnej bankowości inwestycyjnej grupy, który w ubiegłym roku odnotował rekordowe prowizje.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym może okazać się wzrost stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.

Ponieważ inflacja w UK jest rekordowo wysoka, powszechnie oczekuje się, że Bank Anglii będzie w tym roku nadal podnosił stopy procentowe. Jednym ze sposobów osiągania zysków przez banki jest pobieranie od konsumentów i przedsiębiorstw wyższego oprocentowania kredytów niż klienci banków zyskują z depozytów.

Gdy stopy procentowe rosną, nierzadko prowadzi to do większych zysków dla banków, ponieważ mają one możliwość podniesienia oprocentowania kredytów. Kiedy na początku lutego Bank Anglii podniósł stopy procentowe, cena akcji Barclays skoczyła o 3,2% - inne akcje bankowe również wzrosły. Indeks FTSE 350 Banks również wzrósł do najwyższego poziomu od 2020 roku.

Przewidywania analityków wobec akcji Barclays

Według analityków ankietowanych przez MarketBeat.com, oceny „kupuj” przeważają teraz nad ocenami „sprzedaj” i „trzymaj”. Spośród dziesięciu ankietowanych analityków podających 12-miesięczne prognozy, najwyższa cena docelowa wyniosła 330,00 GBX, najniższa 205,00 GBX, a średnia 255,75 GBX.

Źródło: MarketBeat, 15 marca 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Barclays

Kupno akcji na wybiciu powyżej 186 GBX. Cel zgodny ze średnią prognozą analityków - 255 GBX Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 12 miesięcy Potencjalny zysk może wynieść 35% lub więcej Niektórzy inwestorzy mogą wybrać najwyższą cenę docelową wyznaczoną przez analityków na poziomie 330,00 GBX, co przyniosłoby ponad 75% potencjalnego zysku w znacznie dłuższym okresie czasu.

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza, że sytuacja na rynkach akcji zmienia się ostatnio bardzo dynamicznie. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Barclays w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Barclays (BARC) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Barclays będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

